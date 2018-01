José Luiz é o novo secretário de Transportes

O prefeito Marcus Melo anunciou na quinta-feira, 25, o nome de José Luiz Freire para assumir a Secretaria de Transportes. Ele substitui o coronel da reserva da Polícia Militar, Eduardo Rangel, que ocupava o posto desde janeiro do ano passado.

“Nossa cidade completa 458 anos, é dinâmica e vem crescendo. Temos ruas estreitas e com bairros que crescem. É preciso respeitar estas centralidades e trabalhar para a melhoria da mobilidade urbana de nossa população”, afirmou o prefeito.

Freire nasceu em Salesópolis, é formado em Biologia, Pedagogia e Engenharia Civil. Ele já assumiu outras Secretarias, como Cidadania e Ação Social entre 2001 e 2008, e Cultura, entre 2009 e 2012. Na sequência, entre 2012 e 2016, ele foi Ouvidor Geral, responsável pelo órgão que recebe as solicitações de serviços, reclamações e sugestões dos mogianos.

Em janeiro de 2017, com o início da gestão do prefeito Marcus Melo, José Luiz foi nomeado secretário municipal de Gabinete, cargo que ocupou até setembro.