Eleito para o seu primeiro mandato com 3135 votos, José Francimário Vieira de Macedo, 40, carinhosamente conhecido como Farofa, pretende basear a sua atuação na Câmara na saúde, assistência social e segurança, além do trabalho que espera desenvolver junto a Jundiapeba e bairros da Divisa. Líder do PR no Legislativo, é também diretor da ONG É Legal Ser Carente, no centro, que viabiliza e agiliza exames e consultas médicas a pacientes de baixa renda do Alto Tietê. Cearense de Independência, da pequena cidade nordestina recorda a infância passada junto dos irmãos e primos. Aos 20 anos, decidiu se aventurar por terras paulistas e veio trabalhar em Mogi junto com um primo comerciante. Começou a cursar Direito, porém a vida política o levou a se formar na UBC, em 2014, em Gestão Pública, para poder se especializar mais na área.

José Francimário “Farofa” | Vereador

Aos 14, anos, em Fortaleza começou a trabalhar como empacotador no Pão de Açúcar, numa ação entre o Grupo e o Governo de Estado para menores aprendizes. Lá ficou até os 20 anos, saindo como encarregado. Já em Mogi, foi garçom na Pizzaria Paulista, no Rancho da Traíra e ficou por mais de uma década na Cantina D’Angelo, onde atuou como garçom, caixa e gerente da choperia da casa. Mora no Jardim Paraíso, está casado há quatro anos com a assessora parlamentar Sane Rose e, com a esposa, gosta de visitar amigos, passear no shopping ou curtir o lar a dois. Na cozinha, seu Baião de Dois com carne de carneiro faz sucesso e, nos tempos livres, gosta de jogar futebol para recordar os tempos em que defendia os juvenis do Fortaleza. Capricorniano, considera-se leal, amigo, sociável, porém ansioso. Seu estilo de vestir é clássico e não dispensa o conforto de uma boa calça jeans. Aprecia a cor azul e se perfuma com Jaguar. Já leu várias vezes o livro “A Cabana”, de William P. Young, e seu filme predileto é Coração de Cavaleiro, com Heath Ledger. Adorou visitar o Rio de Janeiro e seu sonho de consumo é uma moto. Tem o projeto de no futuro ser deputado estadual. Evangélico, frequenta há vários anos a igreja Adnipo e ora todos os dias de manhã e à noite. Filho do saudoso Bento de Macedo e Maria das Graças Vieira de Macedo, 69, aprendeu com os pais a dar valor à amizade e ao companheirismo. Para ele, os grandes valores do homem estão na família e no comprometimento tudo a que se propõe fazer. Sua frase: “Que o amor prevaleça a todo o momento”.