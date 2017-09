Jornal fará festa no dia 13

HÁ mais de 19 anos no mercado editorial da região do Alto Tietê, o jornal A Semana tem muito a comemorar. Prestes a alcançar a marca das mil edições, o periódico vai celebrar o feito com uma festa especial no próximo dia 13 de setembro, quarta-feira, a partir das 19h30. O evento será no Espaço Arena Mix, no Mogilar, novo local de eventos da cidade. A festa servirá para agradecer aos leitores, anunciantes, parceiros, fornecedores e a toda a sociedade civil o apoio dado ao semanário, que é líder do seu segmento na região. “Temos muito orgulho de, em meio à crescente influência digital, sermos um jornal impresso que se mantém no mercado com seus valores fincados, como credibilidade, tradição e comprometimento com a informação que transmitimos semanalmente aos nossos milhares de leitores”, afirma a superintendente do jornal, Fabíola Pupo.

Com assessoria de Renata Sponda, o evento terá um jantar servido pelo Buffet Síntese do Sabor, pocket show da dupla sertaneja Ícaro & Diego e música com o DJ Rodrigo Dantas. O salão será especialmente preparado para os convidados por Pryscilla Kelly Decorações e a equipe da TPA Foto e Filmagem será responsável por toda a cobertura.

Os convites já estão à venda e são limitados. Os preços variam entre R$ 90 individual, R$ 170 o par e, para quem fechar a mesa para 10 pessoas, o valor sai por R$ 800. “As vendas estão muito boas, felizmente, tem muita gente querendo prestigiar este momento”, acrescenta Fabíola. Os interessados em adquirir convites podem entrar em contato pelo telefone 99850-4458.