Jornal A Semana recebe moção de aplausos

Por unanimidade, os vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovaram uma moção de aplausos e congratulações pela milésima edição do jornal A Semana, a ser publicada no próximo dia 13 de setembro. O requerimento, de autoria dos parlamentares Claudio Miyake, Cuco Pereira e Francimário Vieira pretende homenagear o semanário pela sua história na mídia regional e pela credibilidade conquistada juntos aos leitores nos seus quase 20 anos de circulação. “O jornal A Semana tem em seu projeto editorial a prevalência da credibilidade, imparcialidade e a busca pelo melhor atendimento aos interesses da população, sendo por isso um meio de comunicação completo”, diz a proposição.

No plenário, vários vereadores aproveitaram a sessão de quarta-feira, 30, para congratular a diretoria e a equipe do jornal pela marca alcançada. “São quase 20 anos de circulação de um jornal gratuito, que luta com bravura e merece os nossos aplausos”, discursou Cuco. Farofa também justificou a moção: “É um jornal sempre pautado pela verdade, não poderíamos deixar de fazer esta homenagem.

Marcos Furlan parabenizou o semanário pela postura na mídia regional. “Tem muita gente que não tem condições de comprar um jornal, e o A Semana se presta a levar informação gratuita à população”, disse. Já Fernanda Moreno destacou a presença forte do periódico na região. “É um jornal que está sempre em evidência, com uma equipe generosa e acolhedora”, elogiou.

Mauro Araújo lembrou os primórdios do A Semana, que sempre se apresentou com um jornalismo irreverente, porém sempre pautado pela seriedade. “Sabemos como é difícil manter este jeito diferente de fazer jornalismo”, destacou. Chico Bezerra também elogiou: “Quando se trabalha com garra e fé, as coisas dão certo”.