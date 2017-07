Jornal A Semana faz doação de 207 peças para o Fundo

O Jornal A Semana realizou, na terça-feira (25), a entrega oficial de 207 peças para a Campanha do Agasalho, arrecadadas por meio de campanha própria dos colaboradores do periódico. A presidente do Fundo Social, Karin Melo, recebeu e agradeceu à equipe do jornal, que estava representada pela gerente comercial, Muriel Pupo.

“A Campanha do Agasalho, assim como todas as ações realizadas pelo do Fundo Social, só dá resultados a partir do momento em que as pessoas abraçam a causa e trabalham junto conosco, em prol de um mesmo objetivo. O jornal A Semana sempre fez parte desta e de outras campanhas e já mostrou que é um grande parceiro do Fundo Social”, destacou Karin.

A equipe do jornal explicou que, como em todos os anos, assim que o Fundo Social lança a Campanha do Agasalho, eles já iniciam uma campanha própria, destinada principalmente aos funcionários e seus familiares, porém também aberta a todos que possam e queiram contribuir. Depois, reúnem tudo o que foi arrecadado e doam ao Fundo Social.

A Campanha do Agasalho 2017 está em seus últimos dias. A solenidade de encerramento será no dia 3 de agosto, às 19h30, no Theatro Vasques, com um espetáculo musical.