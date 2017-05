Jornal A Semana e BoardUp promovem evento

QUE tal deixar o celular um pouco de lado e aproveitar uma tarde de domingo para reunir amigos e familiares à volta da mesa se divertindo com jogos de tabuleiro? Essa é a proposta da primeira edição do Desconecta, uma parceria do jornal A Semana com a BoardUp Jogos. O evento está marcado para o dia 28, domingo, e pretende reunir fãs de jogos analógicos. O objetivo do evento é resgatar a socialização, hoje muito substituída pelas redes sociais. “A proposta do Desconecta é que por, pelo menos um dia, as pessoas deixem seus aparelhos eletrônicos e reúnam os amigos e familiares em volta da mesa, para um dia de diversão e entretenimento com potenciais e variados jogos analógicos”, explica o organizador Renato Morroni, que adianta que o Desconecta contará com mais de 50 títulos de jogos de tabuleiro para todas as idades e gostos.

Na ocasião, alguns expositores estarão apresentando e vendendo seus produtos e serviços. “Teremos uma área reservada para a Oficina do Professor Guister, com os famosos cards de Pokémon e espaço exclusivo para apresentação de artistas da região, como é o caso do Victão, o Mago das Caricaturas Lapsicodélicas, que já confirmou presença”, acrescenta a também organizadora Muriel Pupo. E para cuidar da fome dos participantes, o Joy Miami fará o atendimento da alimentação, com deliciosos e apetitosos lanches e valores especiais.

Os ingressos já estão à venda e têm preços especiais até o dia 24, data-limite para adquirir o convite por R$ 25. Após essa data – e, inclusive, no dia do evento -, serão vendidos por R$ 30. Vale lembrar que os 50 primeiros a comprar o convite ganharão um brinde especial. Os pontos de venda são Jornal A Semana, Supera, Wizard, Burgers & Dragons, Spock Burger e Game Bit.

Novidades

A febre por jogos de tabuleiro vai muito além do popular e velho Banco Imobiliário. Os jogos de tabuleiro modernos têm uma enorme diversidade de temas e níveis de complexidade e competitividade, com temáticas adequadas às idades.

Além de ser um evento que promove a socialização dos participantes, o Desconecta será o primeiro encontro da região a homenagear o Dia Mundial do Orgulho Nerd, celebrado dia 25.

O atendimento ao público será realizado pela A Tenda com Jogos, com monitores treinados e os patrocinadores são: Supera, Wizard, S.Stein Joalheiros, Komicks Store, Game Bit, Spock Burger, Loja Lúdica, Burgers & Dragons, BG Express, Conclave Editora, Galápagos Jogos, Sherlock S.A., Paper Games, Kronos Games, Joy Miami e Colégio Gutenberg.