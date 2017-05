Jornal A Semana: 19 anos de resultados

A era digital, iniciada de maneira mais democrática no finalzinho do século XX, deixou o mundo mais próximo quanto à velocidade da informação e a mídia social tem ganhado força a cada ano no início desde século. E os debates acerca de como se portariam os meios de comunicação tradicionais, no tocante à divulgação de marcas, produtos e serviços acompanharam esta evolução.

O Facebook, Instagram e Twitter substituiriam jornais e revistas? Os streamings teriam mais forca que a TV ou rádio? O foco deve estar apenas no custo quase que nulo de produção e veiculação em detrimento da qualidade do apelo de comunicação?

Não podemos negar que a tecnologia se faz cada vez mais presente na vida das pessoas, seja pessoal ou profissionalmente, porém a enxurrada de informações não apuradas e de publicidades não solicitadas faz com que o foco do público a ser atingido seja cada vez mais disperso.

Há 19 anos, quando fundamos o jornal A Semana, tivemos como propósito fundamental a divulgação de informações apuradas de maneira precisa para nossos leitores e um meio legítimo de emprestar nossa credibilidade aos anunciantes que, em nossos espaços publicitários, oferecem a esses mesmo leitores, seus produtos e serviços.

A coluna On Business, que também nesta edição especial completa 19 anos, foi concebida para pactuar com o propósito do jornal A Semana: promover o comércio local e mostrar aos leitores a importância de consumir em sua cidade, a fim de reverter a si próprios os benefícios desta escolha.

Antes de escolher o meio para divulgação, as empresas precisam se perguntar quem elas querem realmente que receba sua mensagem. É hora de repensar se realmente se deve se realocar toda sua verba na mídia tradicional para a plataforma digital. Grandes empresários, políticos, intelectuais e formadores de opinião em momento algum abririam mão de ser leitores da mídia impressa. E o que é melhor, é um público que está focado em sua leitura e também consumidor de produtos e serviços!

Em momento algum estou negando a importância da mídia digital, ela com certeza é complementar à tradicional, o que ressalto é a sua grande vantagem quanto ao aspecto documental do jornal, o “preto no branco”, a responsabilidade e comprometimento que ela tem com a repercussão daquilo que divulga. E, seguindo esta linha, a vantagem maior ao anunciante é a qualidade de público que ela proporciona.

Fabíola Pupo é graduada em Propaganda pela ESPM, Jornalismo pela UBC, pós-graduada em Marketing pelo Centro de Estudos Álvares Penteado e superintendente do jornal A Semana