Jornada Diocesana de Juventude é neste domingo, dia 21

Neste domingo, dia 21 de maio, a Diocese de Mogi das Cruzes realiza a Jornada Diocesana da Juventude (JDJ), uma manhã com uma programação destinada aos jovens da Região do Alto Tietê. A JDJ acontece anualmente e em 2017, irá refletir o tema “O Poderoso fez pra mim coisas grandiosas”.

O início está marcado para às 8h30, com a concentração dos jovens na Praça Coronel Benedito de Almeida, que fica em frente à Catedral Diocesana Sant’Ana, na região central de Mogi das Cruzes. Às 9h, o bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, preside a Santa Missa na Catedral para os participantes.

Após a celebração, seguem na “Caminhada da Juventude”, rumo a Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI, no bairro Vila Mogilar. No local, as atividades seguem até às 13h, com muita oração, formação e atividades culturais.

Neste ano, serão montadas Tendas Marianas por conta das celebrações do Ano Nacional Mariano – os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida no Rio Paraíba do Sul –. Serão quatro tendas temáticas, ambientadas e dedicadas as devoções marianas: Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora do Carmo, e assim, em cada espaço, haverá uma catequese sobre o tema.

A JDJ é organizada pelo Setor Juventude da Diocese de Mogi das Cruzes, coordenado pelo Pe. Reginaldo Martins da Silva, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Poá.

Programação (sujeita a alteração)

8h30 – Concentração na Praça Cel. Benedito de Almeida (em frente à Catedral Diocesana);

9h – Santa Missa presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini;

10h30 – Caminhada até a Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI;

11h00 – Acolhida na Faculdade Paulo VI e animação;

11h30 – Tendas Marianas;

12h20 – Animação;

13h – Adoração ao Santíssimo Sacramento e Bênção de Envio.