Joaquim Custódio de Oliveira recebe título de “Cidadão Mogiano”

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes entregou na noite de sexta-feira, 12, o título de “Cidadão Mogiano” ao empresário Joaquim Custódio de Oliveira, atendendo o decreto legislativo de número 95 de 2016, de autoria do vereador Chico Bezerra (PSB). Natural de São Vicente de Minas Gerais, o homenageado é proprietário da serralheria artística JC, na Rua Ipiranga, é conhecido por organizar ações beneficentes, tendo inclusive presidido o Lions Clube Centro e integrado o Rotary Club Oeste, além de há anos ser voluntário da tradicional barraca do afogado na “Festa do Divino Espírito Santo”.

Os trabalhos foram dirigidos pelo presidente do Legislativo, pastor Carlos Evaristo (PSD), sob a primeira secretaria do vereador doutor Péricles Bauab (PR). Também compuseram a mesa a secretária Municipal de Assistência Social, Neusa Marialva, representando o prefeito Marcus Melo (PSDB), o deputado estadual Marcos Damásio (PR), o comandante do 17º Batalhão de Mogi das Cruzes, tenente-coronel PM Felício Kamiyama, o prefeito de Mogi das Cruzes entre 2000 e 2008 Junji Abe (PSD), o diretor fiscal da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), Rubens Marialva, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes (Sincomércio), Valterli Martinez, além do próprio homenageado.

Chico Bezerra falou em nome do Legislativo na cerimônia. “Meu amigo, Joaquim. É uma grande felicidade ver a alegria estampada no seu semblante. A honraria que a Câmara lhe concede é fruto da forma como você abraçou Mogi das Cruzes. A amizade se conquista através de pequenos e significativos atos de amor, sinceridade e lealdade. Você é portador de todas essas qualidades e tem um espírito elevado”.

Rubens Marialva representou a Associação Comercial, mas deu toque pessoal à sua fala. “Joaquim Custódio é meu amigo há mais de 20 anos. Ele é digno, honesto, trabalhador, leal e tem um coração enorme, que acalenta a todos. É um orgulho ser seu amigo”.

Junji Abe também discursou. “Meu amigo, Joaquim. A sociedade mogiana o respeita e o tem como amigo. Parafraseando Fernando Pessoa: ‘tudo vale a pena, quando a alma não é pequena’. Essa frase traz a sua pessoa, Joaquim. Você foi predestinado a ser diferente”.

Para Marcos Damásio, deputado estadual, a homenagem foi justíssima. “Que Deus te abençoe, Joaquim. Em nome da Assembleia Legislativa, trago este reconhecimento. Uma das mais justas homenagens que já participei nesta Casa. O sucesso, algumas vezes, é erroneamente atribuído à boa sorte. Não é o seu caso. Joaquim, você é o cara”.

O tenente-coronel Felício Kamiyama representou a Polícia Militar. “Meu caro, Joaquim. Foram muitos os momentos de amizade e de aprendizado. Você provou que com seriedade e dedicação é sim possível prosperar. O plenário cheio é a prova de como você fez amigos. Eu achava que até que você era mogiano porque é assim que você se comporta”.

Neusa Marialva discursou em nome do prefeito Marcus Melo (PSDB). “É o mais novo filho da nossa terra. O prefeito me incumbiu de trazer a mensagem: ‘é uma das mais justas homenagens porque Joaquim ajudou a Cidade a se desenvolver econômica e socialmente. Que esta noite seja inesquecível. Continue sempre espalhando o bem’”.

Tomado pela emoção, Joaquim, com a voz embargada, falou pouco e foi aplaudido de pé. “Hoje é um dia mais do que especial. Cheguei aqui em 1972 e construí minha vida e minha família. Respeito, defendo e amo esta Cidade de coração. Obrigado, obrigado, obrigado e o meu abraço para vocês”.

O presidente da Câmara encerrou a solenidade. “Agradeço aos convidados, ao homenageado e à sua família e ao vereador Chico Bezerra pela brilhante ideia de homenagear alguém que tanto fez pela nossa Cidade”.

Também prestigiaram a cerimônia os vereadores Jean Lopes (PCdoB), Emerson Rong (PR) e Diegão Martins (PMDB) e a família do homenageado: Eliana Mara de Oliveira França e Alexandre de Oliveira, filhos, os netos Pedro Henrique de Oliveira França e Leonardo Henrique de Oliveira, o genro André Luis Moreira França e a nora Fernanda Cristina Fernandes Oliveira.

Biografia

Nascido em São Vicente de Minas Gerais, o empresário Joaquim Custódio de Oliveira ficou conhecido em Mogi das Cruzes por relevantes serviços prestados nas áreas empresariais e comerciais e por suas ações beneficentes de cunho social. Chegou a Mogi das Cruzes quando tinha 17 anos para trabalhar como mecânico montador. Em menos de um ano, tornou-se eletromecânico.

Joaquim Custódio de Oliveira, aos 18 anos, foi promovido de mecânico montador para mestre de montagem, passando a exercer papel de liderança junto aos funcionários pelos quais era responsável. Com a habilidade de liderança, participou da construção das sedes da Cooperativa Agrícola Mista Itapeti, da Cooperativa Progresso, entre outras construções nas cidades de Guarulhos, Londrina e Uberlândia.

Casado com Angela Maria Valenzini de Oliveira, o atualmente empresário, influenciado por ela, decidiu fincar raízes em Mogi das Cruzes. Em 1984, Joaquim Custódio de Oliveira fundou a conhecida serralheria artística JC, na Rua Ipiranga, que funciona há mais de 32 anos. Em 2013, o empresário foi condecorado pelo Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região) no Dia dos Pais, tanto por seu caráter empreendedor como por sua alegria de viver.

Participou ainda do Clube de Serviços Lions Centro, onde exerceu diversos cargos, inclusive de presidente de 2009 a 2011. Em 2013, passou a integrar o Rotary Club Oeste de Mogi das Cruzes. Joaquim Custódio também é conhecido por ser voluntário na barraca do afogado da “Festa do Divino” há muitos anos”.

Joaquim Custódio e sua esposa, Angela Maria, tiveram dois filhos: Eliana Mara de Oliveira França e Alexandre de Oliveira, além dos netos Pedro Henrique de Oliveira França e Leonardo Henrique de Oliveira.