Jéssica Lopes inaugura loja em Poá

Com o apoio dos pais e empreendedores Aloísio e Maria Cristina, Jéssica Lopes inaugurou uma loja de calçados e acessórios em Poá. A família, que tem sucesso, empreendendo na Fratelli Festas e Doces, pensou em trazer para a cidade uma loja de produtos bons e de ponta , porém em um espaço aconchegante e com muito conforto para as clientes. “A mulher adora calçados e criamos uma forma para que ela compre e se sinta feliz”, diz Jéssica.

“A aposta na localização na rua 26 de Março foi uma estratégia de ter entre outros ramos com bom conceito uma loja perfeita em calçados”, diz Aloísio, citando restaurantes , papelaria e muitos outros ramos fazendo sucesso.