Verdadeiro apaixonado pela natureza, Jefferson Renan Araújo Leite, 47, é uma das principais referências em Mogi quando o assunto é animais silvestres. Médico veterinário no Núcleo de Controle de Arboviroses no Centro de Controle de Zoonoses, ele luta pela instalação na região de um CETAS – Centro de Triagem de Animais Silvestres, para o correto resgate e destinação de animais silvestres capturados no Alto Tietê. Nascido em Mogi, cresceu no centro, mas as suas lembranças de infância remontam ao sítio da família no Itapety, onde nasceu o seu amor por animais e pela natureza. “Nadávamos no lago e íamos para a cachoeira. E na nossa casa da rua Coronel Souza Franco criávamos galinhas”, recorda. A paixão o levou a se formar em Medicina Veterinária pela Universidade de Alfenas-MG em 93 e fez especialização em Saúde Pública na Unaerp e Perícia Veterinária pela IMESC.

Jefferson Leite | Médico veterinário

Aos 13 ajudava na Prevextin, loja de manutenção de extintores do pai. Antes de entrar na faculdade, ao lado de Marcelo Dutra, cuidava de um apiário. Já formado, em 93, montou sua primeira clínica veterinária, a Unimev, onde ficou por três anos até abrir a Zoomédica, que funciona até hoje no Jardim Santista. Em 2001, entrou como médico veterinário na Zoonoses da Prefeitura de Mogi, um ano depois, passou no concurso para o mesmo cargo. Em 2008, foi diretor da Vigilância Sanitária em Saúde e hoje coordena o Núcleo de Controle de Arboviroses. Mora no Alto do Ipiranga, é casado há 16 anos com Elaine de Souza Borges e tem duas filhas: Amanda, de 17, e Ana Paula, de 13. Em família gostam de aproveitar os dias livres para viajar até Alfenas, terra-natal de sua esposa. Sempre que pode, sai com o grupo Jacutinga de Observadores da Natureza para fotografar fauna e flora. Na cozinha, sua especialidade são carnes e o Arroz Doce. Sagitariano, herdou do signo o amor pela natureza e a tranquilidade na tomada de decisões. “Às vezes sou tranquilo até demais”, brinca. Gosta de fazer caminhadas ao ar livre, sua cor é o verde e usa o Styletto de O Boticário há mais de 30 anos. Na hora de se vestir, prefere o estilo clássico com a praticidade de uma calça jeans. Recomenda o livro “A próxima peste”, de Laurie Garret, e o clássico Marcelino Pão e Vinho, primeiro filme que assistiu no cinema. Adorou conhecer os canyons da região da Serra da Canastra-MG e seu sonho de consumo é fazer uma viagem pela África para fotografar a natureza. O seu principal projeto é a criação do CETAS na região. O filho do meio de João José Leite, 74, e de Cássia de Araújo Leite, 72, aprendeu com os pais a conviver com os outros e a valorizar a educação. Na vida, para ele o importante é viver sem valorizar demais o consumismo. Sua frase é do ator Charlie Chaplin: “A persistência é o caminho do êxito”.