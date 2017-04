Itaquá Garden Shopping será inaugurado oficialmente nesta terça-feira

Chegou o momento tão aguardado pela população de Itaquaquecetuba! Acontece às 19 horas desta terça-feira (25) a inauguração oficial do Itaquá Garden Shopping, que deverá receber em torno de 30 mil pessoas já em seu primeiro dia de funcionamento. A abertura contará com uma solenidade e a presença de autoridades do Alto Tietê, além do presidente do grupo Tenco Shopping Centers, Eduardo Gribel. Após a cerimônia, o centro de compras ficará aberto ao público em geral até às 23 horas.

Com investimentos diretos de R$ 150 milhões na construção, o empreendimento é um marco na história do comércio de Itaquaquecetuba. Antes mesmo de abrir as portas, o Itaquá Garden Shopping confirmou a instalação das melhores e mais conhecidas redes de lojas para satisfazer os consumidores com uma estrutura completa e atrativa. Com fácil acesso e amplo estacionamento, os visitantes também podem contar com uma nova linha de ônibus com destino ao shopping.

Além do público consumidor, os lojistas também comemoram a inauguração do Itaquá Garden Shopping. E as expectativas não poderiam ser melhores. Afinal, são 31 mil m² inteiramente dedicados às lojas e uma localização estratégica, que permite um maior fluxo de visitantes e fácil acesso. Para os interessados em investir no centro de compras, ainda há espaços disponíveis, que se enquadram em todos os perfis econômicos.

Para o superintendente regional do Itaquá Garden Shopping, Glauco Zebral, a inauguração encerra um período de trabalho árduo e comprometimento com a entrega. “Estamos entregando a Itaquaquecetuba um shopping completo e que será referência para muitos. Em todos os detalhes, a Tenco Shopping Centers prezou pela qualidade e excelência, tornando o Itaquá Garden Shopping o melhor centro de compras do Alto Tietê”.

Já a coordenadora de marketing Natália Garcia aponta que, antes mesmo da abertura oficial, o Itaquá Garden Shopping já conquistou os moradores de Itaquaquecetuba. “A população celebra a inauguração, pois sabemos que a cidade possui um excelente público consumidor, que merece um empreendimento desta magnitude. Vamos seguir trabalhando para continuar levando aos colaboradores o que há de melhor em todos os quesitos”, disse.

A Cinépolis Brasil, maior rede de cinemas da América Latina, comemora a inauguração do complexo instalado no Itaquá Garden Shopping. “A Cinépolis entrega à cidade de Itaquaquecetuba um complexo de cinema com a última tecnologia em som e imagem, reforçando ainda mais a nossa presença na Grande São Paulo. Também foram colocados à disposição da população toda a qualidade e conforto de nossas redes e pretendemos ser um dos principais pontos de cultura do município, com programação de qualidade para os moradores”, afirma Luiz Gonzaga de Luca, presidente da rede no País.

Já Rodrigo Gaspi, diretor de marketing da Di Gaspi, destacou que a chegada do Itaquá Garden Shopping vai beneficiar não somente os lojistas, mas também a cidade como um todo. “Daremos as nossas boas-vindas para a cidade com uma série de eventos e promoções especiais. Estamos muito felizes com essa inauguração. Cada loja nova em nossa rede representa a criação de um laço com a comunidade à nossa volta, cultivando clientes, parceiros, amigos, e principalmente gerando empregos e muitas oportunidades de prosperar”, pontuou.

Outro lojista entusiasmado com o início das atividades do centro comercial é Jean Paulo Zakka, diretor da Preçolandia. “Estamos muito felizes com a inauguração do Itaquá Garden Shopping e da loja Preçolandia em Itaquaquecetuba, uma cidade de grande importância para São Paulo e região. O município merece este espaço de lazer e também todo esse carinho”.

Para o diretor de marketing dos supermercados Nagumo, Bruno Nagumo, a nova loja no Itaquá Garden Shopping expande ainda mais os negócios da rede de supermercados. “Nós temos duas lojas na cidade, e mais algumas na região. Porém, será a primeira loja da nossa rede a funcionar dentro de um shopping. Sei que não teria uma cidade melhor para iniciarmos este projeto. Nossa expectativa em torno da inauguração é muito grande”.

Luciano Hang, proprietário da Havan, também aposta no êxito do empreendimento e ressaltou o potencial econômico de Itaquaquecetuba. “Temos certeza de que a nossa loja será um sucesso na cidade e contribuirá também para o sucesso do Itaquá Garden Shopping. A Havan já está presente e mantém um marketing constante na região, por conta da divulgação da filial de Mogi das Cruzes, que recebe público de várias cidades no entorno. A cidade está nos recebendo muito bem. A região tem uma força econômica e demográfica muito importante, com excelente potencial de desenvolvimento e de consumo”, pontua.

Sobre o Itaquá Garden Shopping

Estrategicamente localizado na Estrada Governador Mario Covas com a Estrada do Mandi, 1.205, no bairro Campo Limpo, o Itaquá Garden Shopping vai possibilitar fácil acesso tanto para os moradores de Itaquaquecetuba quanto para os visitantes de outras cidades da região.

Com investimentos na ordem de R$ 150 milhões, o mais novo centro de compras do Alto Tietê tem 46 mil m² de área construída. Serão cinco lojas âncoras, cinco mega lojas, um supermercado, cinco salas de cinema com as tecnologias 2D e 3D, 221 lojas satélites, sete lojas de serviços, dois restaurantes, 22 opções de fast-food e mais de 1.000 vagas de estacionamento. Entre as marcas confirmadas estão Cinema Cinépolis, Havan, Renner, Lojas União, Supermercado Nagumo, DiGaspi, Kalunga, Lojas Americanas, Marabraz e Preçolandia.

O Itaquá Garden Shopping vai funcionar de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas. Aos domingos e feriados, as lojas do mall ficam abertas das 13 às 19 horas e a praça de alimentação, das 11 às 22 horas.