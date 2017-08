Ingressos para jogo de estreia no Hugão estão à venda e pai entrará de graça

A estreia do Mogi das Cruzes/Helbor no Ginásio Hugo Ramos será neste domingo (13) contra o América, de Rio Preto, às 16h. Como a data marca o Dia dos Pais, a diretoria liberou a entrada dos pais que acompanharem seus filhos para torcer pelo time.

Para ter direito à gratuidade para o setor arquibancada, pai e filho devem levar os documentos que comprovem o parentesco. Além disso, o ingresso terá o valor promocional antecipado de R$ 10 até sábado. O bilhete já pode ser comprado online pelo site totalplayer.com.br/mogi. A venda também será feita na loja do clube no ComVem Patteo Mogilar na sexta, das 10h às 20h, e no sábado, das 10h às 18h. No domingo, o ingresso será vendido a R$ 20 (direito a meia) nas bilheterias do Hugão a partir das 15h.

Quem quiser também pode comprar para os setores Tribuna (R$ 40) e Camarote (R$ 100), com direito à meia-entrada. A promoção de Dia dos Pais não vale para estes locais.

Volta aos treinos

A equipe retornou aos treinos nesta segunda-feira no Hugão. O técnico Guerrinha não terá o ala Jimmy Dreher e o ala-pivô Wesley Sena, pelo menos, até o final do mês. Os dois se apresentaram hoje à seleção brasileira que se prepara para disputar a Copa América. Para suprir as ausências nos treinos e nos próximos jogos, o treinador utilizará os meninos da base.

“Nós temos o Caio, o Tyrone, o Fabrício e dois meninos, o Zé Carlos e o Victor Bosch. Lógico que eles ainda não estão preparados no nível do Paulista, mas já vão entrando e revezando. Taticamente nós podemos improvisar o Shamell e o Rafa na função 4. Acho que faz parte do Campeonato Paulista. Por isso que tem essas alternâncias de resultados. É um campeonato para você trabalhar o time. Seria legal o Jimmy e o Wesley estarem presentes, não para o time estar completo, mas para desenvolver o time. Mas a gente trabalha os outros jogadores. Para treinar está ótimo, e para jogar a gente vai administrando”, ressalta Guerrinha.

Antes de estrear no Hugão, o Mogi das Cruzes/Helbor ainda encara o Osasco nesta quinta-feira, às 19h30, fora de casa.