Informação porta a porta

Há 19 anos, o jornal A Semana leva as principais informações da semana para as cidades que estão localizadas na região do Alto Tietê. Sua distribuição é feita porta a porta nos principais bairros, nos comércios do centro de Mogi, prédios e condomínios na sexta-feira e, aos sábados, a edição já está disponível para os leitores nas principais bancas do Alto Tietê.

Em parte graças a esta estratégia, o periódico chegou à sua milésima edição, tornando-se o primeiro jornal semanal gratuito da região a atingir este número. Muitas vezes, o próprio leitor recebe o impresso antes mesmo de chegar às bancas, seja por querer ver se é nessa edição que apareceu na coluna “Opinião do Leitor” ou para ler as principais notícias da semana. Isso mostra que a aceitação tem sido cada vez maior entre a população.

A prova disso são os leitores que logo cedo correm para garantir o seu exemplar antes mesmo dos carros fazerem a distribuição. “As pessoas veem os distribuidores e param o carro, atravessam a rua, fazem de tudo para pegar o jornal, sempre elogiando. Às vezes tenho que pedir para os distribuidores entregarem no máximo dois jornais por pessoa que os abordam para não alterar a logística, porque sempre tem gente que quer levar um exemplar para casa, outro para a empresa e para parentes”, conta o gerente de distribuição, Marcel Pupo.

Ele enaltece ainda o método de distribuição que, há cerca de três anos, é feito com equipe própria da empresa. “Desta maneira, conseguimos ter o controle direto de quantos jornais vão para cada região e se estão sendo distribuídos com qualidade nas residências e comércios, além de solucionar com mais agilidade qualquer tipo de problema que possa vir a ocorrer”, diz.

A distribuição porta a porta acontece em Mogi, Poá e Suzano. Já as bancas da região são abastecidas toda madrugada de sexta para sábado por uma distribuidora parceira do jornal, o que evita problemas na logística e atrasos na entrega.

“Todo trabalho realizado, desde a redação até a distribuição, é para entregar o melhor conteúdo aos leitores, para que o jornal continue crescendo cada vez mais”, conta Marcel.