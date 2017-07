Inspirados em artistas como Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone, os irmãos Ícaro Adaílton da Silva Oliveira, 27, e Adarlan Diego da Silva Oliveira, 29, formam a dupla Ícaro & Diego. Ganhando cada vez mais destaque no cenário musical da região, e em parceria com a CR Produções, eles já estão preparando o primeiro EP, com cinco músicas, que deverá ser concluído até o final do ano. Mogianos criados na Vila Jundiaí, guardam gostosas lembranças de jogar bola na rua com os amigos, com quem mantêm contato até hoje. Ícaro é formado em Enfermagem pela UBC desde 2015, profissão da mãe, sua principal influenciadora. O trabalho na empresa de construção da família levou Diego a cursar Arquitetura, também pela UBC.

Ícaro & Diego | Dupla Sertaneja

Aos 13 anos, Ícaro pintava muros com propaganda de vereador na cidade. Aos 17, ingressou como estagiário na Júlio Simões, depois trabalhou em empresas metalúrgicas e em 2010 começou a se dedicar integralmente à música. Atualmente, paralelamente ao trabalho no meio artístico, atua no setor operacional e administrativo das empresas da família, Icarlan Construções e Reformas e na loja Icarlan Materiais de Construção. Diego aos 13 era entregador de jornal, em Suzano, aos 18 também atuou na Júlio Simões, no departamento de gerenciamento de risco, por dois anos, e depois passou a trabalhar nas empresas da família. Solteiro, Ícaro mora no Parque Santana e é pai do pequeno Lorenzo, 4. Diego é noivo de Aline e mora no Jardim Cambuci. Apesar da vida corrida e da agenda lotada de shows, gostam de reservar um momento para curtir a família, sair para comer com os pais e brincar com Lorenzo no parque. Ariano, solidário e generoso, Diego conta que o seu pudim é bastante elogiado. Capricorniano, Ícaro é perfeccionista, sistemático e ansioso. Ambos gostam da cor azul, de correr e jogar bola, adotam o estilo básico jeans e camiseta ao se vestir, complementado por pulseira e relógio. Para se perfumar, Diego prefere Dolce & Gabanna e Ícaro, Polo by Ralph Lauren. A leitura da dupla é direcionada às suas áreas de estudo: Ícaro gosta de livros sobre saúde pública e Diego, de arquitetura e urbanismo. Apaixonados por filmes, Ícaro não cansa de assistir Forrest Gump, com Tom Hanks, e Diego elege O Predador, com Arnold Schwarzenegger como seu favorito. O irmão mais novo adorou visitar Goiânia-GO, pela atmosfera sertaneja que toma conta da cidade. Já Diego é apaixonado pelo estado de Minas Gerais. Sonham em ter estabilidade financeira para dar uma vida boa à família e, para o futuro, planejam um foco maior na música, com a gravação de um DVD e outro CD. Criados no Evangelho, os filhos de Adailton Oliveira, 54, e Maria Gilda da Silva Oliveira, 52, aprenderam com eles a importância da ética e levam a sério o respeito ao próximo. “Quando éramos crianças, pedíamos bênção a todo mundo”, relembra Diego. A frase dos irmãos está tatuada no peito de Ícaro: “Pela permissão de Deus”.