Hospital faz um milhão de atendimentos

DESDE que foi inaugurado, em junho de 2014, o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, em Brás Cubas, já realizou 1.102.840 atendimentos. O balanço, que evidencia a importância da unidade para os mogianos, foi apresentado durante a Missa de Ação de Graças, realizada na quarta-feira (28), como parte da programação do 3° aniversário de funcionamento da unidade.

O prefeito Marcus Melo destacou que o hospital é a unidade mais bem avaliada pelos usuários da rede municipal de Saúde. “De janeiro a maio foram registrados 69 elogios ao Hospital Municipal na Ouvidoria Municipal, o que corresponde a 26% de todos os elogios feitos à Saúde”, revelou. “Este nível de qualidade somente é possível devido ao empenho de todos os colaboradores”, completou.

Ao longo desses três anos, o Pronto-Atendimento Infantil 24 horas fez 254.106 atendimentos. Já o Ambulatório de Especialidades realizou 167.310 consultas. O maior volume de procedimentos ocorreu no Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), com 640.680 exames. As internações somaram 10.598 pacientes e o Centro Cirúrgico fez 7.195 cirurgias de baixa e média complexidades. Os atendimentos de psicologia, serviço social, e enfermagem (22.951) completam os mais de 1,1 milhão de procedimentos.

O volume expressivo de atendimentos não é o único destaque das comemorações deste 3° aniversário. O Hospital Municipal recebeu a recomendação de certificação de qualidade “Acreditado Pleno”, conhecido como ONA 2. A indicação é resultado da auditoria realizada pela Fundação Vanzolini, instituição acreditadora credenciada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). É a ONA quem, efetivamente, concede a certificação. Para conseguir a recomendação para o Acreditado Pleno, o Hospital Municipal mostrou e evidenciou que, além de atender aos critérios de segurança no atendimento ao paciente, apresenta gestão integrada, com processos ocorrendo de maneira fluida e plena comunicação entre as atividades. A unidade já conta com a certificação Acreditado (ONA1), conquistada em 2016.