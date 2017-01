Gutenberg tem atividades de férias

PENSANDO em oferecer aos alunos experiências pedagógicas ligadas aos quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, o Colégio Gutenberg, de Mogi das Cruzes, inicia o ano letivo com várias novidades para os alunos. A escola, a partir de agora, terá sala-ambiente de inglês e salas de leitura, além de ampliação da sala de estudos, biblioteca adaptada para cada segmento e melhorias nas áreas comuns.

O colégio também está preparado para receber novos alunos, com os plantões de matrículas realizados aos sábados, até o próximo dia 28. “Os pais que não conseguirem nos visitar durante a semana poderão vir nos plantões das 9h às 12h. E durante a semana das 8h às 17h30”, explica o diretor administrativo Leonardo Assis.

E sempre pensando nos alunos, até no período das férias, o Gutenberg segue até dia 24 com as atividades de férias para os alunos do Período Integral. O objetivo é propiciar às crianças momentos de diversão e lazer monitoradas pelas professoras e especialistas. Durante este período, é montado um cronograma de atividades, passeios e tarefas para cada dia das férias. “Aqui eles participarão de brincadeiras lúdicas, culinária, sessão de cinema com pipoca na escola, confecção de brinquedos com sucatas, piquenique no Parque Centenário e interação com seus colegas. Assim, tudo ficará ainda mais divertido”, acrescenta Assis.

SERVIÇO Colégio Gutenberg Rua Eugênio Motta, 233 – Centro

Tel: 4795-9902

www.colegiogutenberg.com.br