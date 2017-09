Jovens empreendedores, Marcelo Akio Nihiduma, 27, e Gustavo Azevedo Costa, 27, comandam a agência Mogicomp, responsável pelo novo projeto gráfico do jornal A Semana, que estreia nesta milésima edição. Há quatro anos no mercado, iniciaram a Mogicomp com foco no marketing digital e logo a demanda de clientes abriu o leque para a empresa se firmar também como agência de propaganda. Hoje, sua equipe atende cerca de 50 clientes em carteira, entre eles, Padrão Serviços, OAB Mogi e Lojas Nizuma. Ambos os sócios são mogianos: Marcelo cresceu em César e se alegra por, desde a infância, guardar as memórias das reuniões de família. Dos tempos vividos no Conjunto Nova Bertioga, Gustavo recorda as brincadeiras de rua. O gosto pela tecnologia e a experiência de já trabalhar na área os levaram a se formar em Engenharia da Computação pela UBC em 2012.

Gustavo Costa e Marcelo Akio | Engenheiros da Computação

Aos 18 anos, Marcelo começou a trabalhar na área de TI do Grupo Padrão, por onde ficou três anos. Gustavo iniciou a sua carreira como analista de sistemas no Instituto Lobo aos 17, e por lá ficou sete anos. Logo depois, os dois uniram forças e criaram a Mogicomp. Marcelo mora em César e namora a fisioterapeuta Melissa. Gustavo também mora em César e namora a auxiliar administrativa Caroline. Nos tempos livres, gostam de aproveitar para viajar, especialmente para o campo. Na hora de comer, Marcelo prefere a culinária japonesa e Gustavo massas. Canceriano, Marcelo se diz calmo e gostaria de administrar melhor a sua timidez. Pratica academia, gosta do estilo esporte fino e não dispensa belos relógios. Gustavo é geminiano, se diz curioso e muito esforçado. Também adota o estilo esporte fino ao se vestir e opta por camisas em cores neutras. Marcelo gosta da cor azul, de se perfumar com aromas cítricos e está lendo o livro “Líder Empreendedor”, de Dave Ramsey. Gustavo prefere o preto e o perfume Azarro. Na TV, ambos preferem seriados: Marcelo indica The Walking Dead e Gustavo, Vikings. Suas melhores viagens foram em território brasileiro: Marcelo ressalta o povo de Curitiba-PR e Gustavo as praias de Florianópolis-SC. Ambos têm como projeto terminar de montar seus respectivos apartamentos. O sonho de consumo de Marcelo é uma BMW e de Gustavo uma viagem para a Europa. Católico, Marcelo é filho de Terezinha Massue Nihiduma e de Edison Riyuji, com quem aprendeu a importância de ser responsável. O evangélico Gustavo, filho de Lyliam Marta Azevedo Silva e de Alexandre Tadeu Costa, traz dos pais a honestidade como principal ensinamento. Na vida, eles consideram que o mais importante é a dignidade. A frase de Marcelo é de Henry Ford: “O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência”. Gustavo sugere a frase: “Se você encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente não leva a lugar nenhum.”