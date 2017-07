Guerrinha, Shamell e Caio receberão prêmios de melhores do Paulista 2016

Às vésperas de começar o Campeonato Paulista 2017, a FPB (Federação Paulista de Basquete) fará uma festa para premiar os melhores da edição de 2016 nesta segunda-feira (31), em São Paulo. O evento será às 19h na Câmara Municipal e terá a presença de personalidades do basquete nacional e autoridades municipais, estaduais e federais.

Pelo Mogi das Cruzes/Helbor, campeão da competição, receberão homenagens Guerrinha, como melhor técnico, o ala Shamell Stallworth, melhor jogador, e Caio Torres, reboteiro do torneio. “Fico feliz não por mim, mas pela cidade de Mogi, que tanto almejava este título depois de 20 anos. Em seis anos é o meu quinto como melhor técnico. Eu só não ganhei quando nós [Bauru] não terminamos o playoff com Mogi. Pessoalmente é ótimo, mas fico muito mais feliz pela cidade. Para este ano está muito mais difícil. Quando se consegue um resultado a responsabilidade sempre dobra”, ressalta o treinador.

Assim como Guerrinha, o pivô Caio Torres foi uma das novidades do time mogiano para a competição no ano passado. O atleta dominou o garrafão e foi fundamental na conquista do título Paulista. “É muito legal ganhar prêmio, mas o melhor é que nós fomos campeões. Não adianta ser reboteiro e não ter ganho o título. Agora o mais importante é lembrar do momento que a gente passou nas duas conquistas do ano passado, de como a gente estava jogando e tentar manter isso para esta temporada inteira”, destaca o pivô.

Magic Paula

Os premiados receberão o Troféu ‘Magic Paula’ no evento que contará com a presença da ex-jogadora da seleção brasileira que dá o nome ao prêmio. Outro homenageado na noite será o multi-campeão como treinador e jogador, Hélio Rubens, que entrará para o ‘Hall da Fama da FPB’.

Treino

A equipe fechou a quarta semana de treinos no Hugão nesta sexta-feira (28). Desfalcaram o grupo nas atividades os armadores Vithor Lersch e Larry Taylor, o ala Shamell Stallworth e o ala-pivô Wesley Sena, que estavam em São Paulo participando do 1º Nike Elite NBB Camp. O ala Jimmy Dreher, que se recupera de uma fissura no dedão do pé direito, fez arremessos, mas foi poupado do coletivo. O Mogi das Cruzes/Helbor estreia no Campeonato Paulista contra Sesi/Franca na próxima sexta (4), às 20h, no interior do Estado.