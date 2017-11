Guerrinha prega cautela e quer vitória contra o Botafogo para crescimento da equipe

O Mogi das Cruzes/Helbor realizou um treino no final desta tarde no ginásio em General Severiano, onde encara o Botafogo nesta terça-feira, às 19h30, pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). O time comandado pelo técnico Guerrinha vem embalado após vencer o Vasco por 82 a 75 no sábado, na Arena Carioca, também no Rio de Janeiro.

“Será o segundo jogo fora de casa e em todos os jogos fora de casa é preciso ter atenção redobrada, principalmente vindo de vitória, para não cair na armadilha de que o Botafogo não está no mesmo nível do Vasco. Eles não têm nomes de seleção, de experiência como o Vasco, mas o Botafogo tem um time muito aguerrido, bons estrangeiros, tem uma união muito grande e vem fazendo um bom início de temporada. Neste NBB não tem equipe muito acima, nem muito abaixo. Tem equipes com características e jogadores diferentes. Para a gente tem de ser vitória, porque uma derrota para o Botafogo perderíamos a vitória contra o Vasco, que foi uma vitória pela briga direta lá em cima na tabela. Então, é preciso somar vitórias, crescer e, principalmente, vencer fora de casa, que vale muito”, adverte o treinador.

Os mogianos dividem a liderança do NBB com o Pinheiros, que também tem três vitórias na competição. O Botafogo jogou duas partidas e venceu uma, a última disputada no sábado contra a Liga Sorocabana por 70 a 64. A partida desta terça não terá transmissão de tevê, mas é possível acompanhar em tempo real pelo site lnb.com.br.