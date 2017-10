Guerrinha espera jogo equilibrado e quer equipe com emocional forte para buscar vaga

A manhã deste domingo começou com análise dos vídeos dos jogos disputados no Ginásio Hugo Ramos. Depois, o grupo foi para a quadra para ajustar os últimos detalhes para o confronto final de amanhã. “Primeiro a gente precisa brigar com o emocional e ser mais racional. Tentar dar as respostas de uma forma prática, não se abater com o erro e saber que o jogo começa 0 a 0. Independente se você joga bem dois jogos, como eu disse nos dois primeiros, não dá nada para o terceiro e quarto jogos. Nem para o Paulistano, que perdeu os dois primeiros, não deu nada de negativo para o terceiro e quarto jogos. Eles reagiram. Assim será o quinto jogo. Desde o início, eu não imaginava uma configuração dessa, com duas vitórias lá e duas derrotas aqui, mas eu sempre falei que seria uma série de cinco jogos muito equilibrada. As equipes se conhecem bem, jogadores e comissão técnica. Já fizeram jogos muito equilibrados, desde antes de eu ter chegado aqui. Então, a tendência é de um jogo equilibrado e para isso é preciso estar muito forte emocionalmente para não se abater com o erro e buscar a resposta na qualidade, no talento e no que a equipe vem treinando”, destaca o técnico Guerrinha.

Com uma série em que os mandantes não fizeram valer o fator quadra, o ala Jimmy Dreher ressalta que tudo está aberto e a vaga deve ser decidida nos detalhes. “Essa série é muito mental. O nosso time não conseguiu garantir a vaga jogando em casa, mas agora temos de arrumar e ver quais foram os nossos principais problemas. Temos de arrumar e minimizar ao máximo essas situações. No último jogo não tivemos um poder ofensivo muito grande, fizemos apenas 68 pontos, porque não conseguimos sair muito em contra-ataque. O treino de hoje foi bem tático para mostrar o que a gente fez de ruim nos dois jogos em casa. Como eles vieram aqui e ganharam da gente, já ganhamos lá deles também. Então está tudo igual, 0 a 0 e agora quem ganhar vai para a final. É tudo na quadra nesta segunda.”

Com uma rinite alérgica, o ala Shamell Stallworth foi poupado das atividades deste domingo no Hugão para se recuperar completamente para o jogo decisivo desta segunda.

INGRESSOS

A torcida mogiana terá 100 ingressos para o jogo desta segunda. O bilhete deve ser retirado no Ginásio Antonio Prado Junior na hora da partida com a entrega de dois quilos de alimento não-perecíveis (exceto açúcar e sal).