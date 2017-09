Guerrinha diz que clássicos na reta final ajudarão a preparar equipe para playoffs

O Mogi das Cruzes/Helbor ainda tem mais dois compromissos pela fase regular do Campeonato Paulista. Serão dois duelos contra Bauru, no sábado, às 19h, e Pinheiros, na terça, às 20h, para decidir a colocação final e também já entrar em clima de playoff, assim como foi o jogo contra o Franca no último domingo. Ambas as partidas serão no Ginásio Hugo Ramos.

Os mogianos ocupam o terceiro lugar na competição, com três derrotas em 12 jogos. Franca vem em primeiro com 10 triunfos em 11 jogos e Paulistano em segundo, com nove vitórias em 11 partidas. Bauru e Pinheiros estão em quarto com seis vitórias e seis derrotas. “Se a gente tivesse escolhido a dedo seria essa sequência para entrar nos playoffs. São jogos como o de Franca, de nível, qualidade, com bons jogadores. Equipes que jogam com intensidade na defesa e no ataque. Então, vão ser ótimos jogos para a gente não só trabalhar para ganhar o jogo como buscar a segunda posição ou podendo ser primeiro ainda, se houver um tríplice empate, caso Franca perca. O campeonato está aberto e é importante que a gente tenha essa opção ainda. Lógico que remota, mas a gente pode ser segundo, que é uma posição muito boa, mas já está definido como terceiro, no mínimo. Mas independente da posição o importante é como você chega no playoff. Esses jogos nos deixam em uma condição muito boa”, ressalta o técnico Guerrinha.

O grupo voltou às atividades nesta terça-feira no Hugão. Apesar da boa vitória sobre Franca no final de semana, o treino foi puxado para corrigir erros e posicionamentos para a reta final do Paulista. “A gente está em uma sequência de jogos que não dá para bobear nenhum segundo. São adversários fortes e estamos querendo evoluir e dar o nosso melhor dentro de quadra. Os dois próximos jogos são muito importantes para a tabela e para chegar nos playoffs com a confiança elevada”, destaca o ala-pivô Wesley Sena, um dos destaques da equipe na vitória sobre os francanos.

INGRESSOS

O ingresso para o confronto contra Bauru no sábado, às 19h, já está sendo vendido a R$ 10 (promocional antecipado) pelo site totalplayer.com.br/mogi (optando pela meia entrada). O bilhete também será vendido na quinta e na sexta, das 10h às 20h, na loja do clube no ComVem Patteo Mogilar. No sábado, o ingresso será vendido a R$ 20 (direito a meia) nas bilheterias do Hugão a partir das 14h.