Guerrinha acredita que dificuldade com desfalques ajudará crescimento do time

Com três atletas suspensos para o jogo contra o Botafogo, o técnico Guerrinha dará mais espaço para jogadores que não têm tanto tempo de quadra durante as partidas. O treinador espera que, principalmente, os mais novos aproveitem as ausências do ala Jimmy Dreher e dos ala-pivôs Tyrone Curnell e Fabricio Russo para crescer no NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) com mais minutos nesta segunda, às 20h, contra os cariocas no Ginásio Hugo Ramos. A partida marca o início do segundo turno do nacional.

“Essa dificuldade que a gente tem na competição é legal para crescimento do time, dar espaço para alguns jogadores que não damos porque temos uma equipe bastante competitiva. Então, é a hora dos meninos mais novos provarem os valores deles. É uma chance real e precisamos da vitória, porque estaremos jogando em casa. Taticamente já colocamos situações para eles e agora é ganhar confiança, a torcida ajudar o time e o time ajudar a torcida para a gente sair com uma vitória que é o mais importante”, destaca Guerrinha.

Os três jogadores foram desqualificados no jogo contra a Liga Sorocabana, na quarta (17), após um princípio de confusão quando o pivô Rafael Mineiro fez uma falta antidesportiva em cima do ala-pivô Tyrone Curnell.

A equipe realizou trabalhos em dois períodos nesta sexta-feira no Hugão, pela manhã e à tarde. O grupo volta aos treinos na manhã deste sábado. Depois da partida de segunda-feira, a equipe muda o foco totalmente para a disputa da Liga das Américas, que será realizada no Chile de 26 a 28 deste mês.

O Mogi das Cruzes/Helbor fechou o primeiro turno na terceira colocação do NBB, com 11 vitórias e três derrotas (78,6% de aproveitamento), os mesmos números de Franca (2º) e Paulistano (4º). O Flamengo lidera a competição com apenas duas derrotas.

Ingressos

Os ingressos para o jogo de segunda contra o Botafogo podem ser comprados com valor promocional antecipado de R$ 10 no quiosque do time no Mogi Shopping ou pelo site www.totalplayer.com.br/mogi.