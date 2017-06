Grupo quer reiniciar tratativas de viadutos

UMA COMITIVA formada pelos vereadores do Partido da República, José Francimário Vieira, o Farofa, Pericles Bauab e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Sadao Sakai esteve reunida na quarta-feira (31/05) com a direção da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) na tentativa de retomar os investimentos do governo federal para a construção de dois viadutos sob a linha férrea na cidade: um em Jundiapeba e outro na Avenida Cavalheiro Nami Jafet, na Vila Industrial.

A proposta do grupo, que conta ainda com o apoio dos deputados republicanos, André do Prado (Estadual) e Marcio Alvino (Federal) foi de sensibilizar o diretor Sérgio Lobo da importância dessa obra, ansiosamente esperada pelos mogianos, e, por meio da Medida Provisória (MP) 752/16 dar, seguimento ao processo de construção dos viadutos.

“A MP 752 está em vigor desde o dia 2 de maio e tem por objetivo estimular as agências reguladoras ou entidades competentes a incorporarem novos serviços, investimentos e tecnologias em seus contratos prorrogados e relicitados. Trata-se de uma alternativa para angariarmos recursos para esses empreendimentos, uma vez que por conta da crise, o orçamento do Ministério está paralisado e não há perspectiva de quando teríamos os viadutos”, explicou o deputado Marcio Alvino.

História

O imbróglio envolvendo os viadutos para transpor a linha em Jundiapeba e na Avenida Cavalheiro Nami Jafet, na Vila Industrial, já dura mais de dez anos. O processo, que já passou por licitação, está parado no Ministério dos Transportes desde 2015. A previsão inicial era de que fossem gastos quase R$ 60 milhões nos dois ornamentos.