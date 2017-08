Grupo Lapiendrus: 30 anos de sucesso

CONSOLIDADO no mercado como referência nacional na produção de aromas para diversos segmentos, a Lapiendrus tem vários motivos para comemorar. É que nesta sexta, dia 11 de agosto, o grupo comemora a fundação da primeira empresa do grupo. A fim de atender de maneira inovadora o crescente mercado de químicos aromáticos e a produção de ésteres com o diferencial de qualidade absoluta, preços justos e entregas com prazos agilizados, a empresa se consolidou rapidamente no mercado em diversos segmentos, como lácteos, bebidas, higiene bucal, forneados, salgados, confeitos e especiarias.

Com a empresa consolidada no mercado com pouco tempo de funcionamento e a busca por novos desafios, em 20 de outubro de 1990, nasceu a L’essence Fragrances. Atendendo um nicho de mercado diferenciado, a L’essence rapidamente se tornou referência na produção de fragrâncias para os setores de cosméticos, household e perfumaria fina.

A empresa, que nasceu em São Paulo, é sediada atualmente em Itaquaquecetuba, estando próxima da principal capital do País, do porto de Santos, das principais malhas viárias brasileiras e aeroportos. Atualmente, a Lapiendrius Flavours e a L’essence Fragrances se destacam no cenário nacional. A procura por novas tecnologias se mantém contínua, assim como a busca por excelência e eficácia. Devido a essa linha de raciocínio o grupo tem patentes de fabricação exclusivas para melhor atender os clientes e um corpo técnico com aromistas renomados e perfumistas premiados que enriquecem o portfólio da empresa, trazendo produtos únicos e exclusivos para cada parceiro.