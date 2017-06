Gravidez psicológica: sabe o que é?

A MULHER não está grávida, mas acredita piamente que está e apresenta todos os sintomas de uma gestação: enjoa, tem atraso na menstruação e a barriga chega inclusive a crescer. Não, não é farsa ou fingimento, é um distúrbio psicológico chamado gravidez psicológica. Muitas pessoas já ouviram falar na doença, mas poucos sabem dizer o que é. A doença é mais comum em mulheres que querem engravidar, mas por algum motivo não podem. Existe uma série de fatores que podem desencadear este problema, que necessita tratamento de profissionais quando descoberto.

As mulheres que sofrem deste problema muitas vezes viram alvo de preconceitos e julgamentos, já que é um problema que vem do psicológico e muitas vezes, por conta disso, os familiares não têm ciência do ocorrido por causa do medo ou vergonha que a paciente sente ao tentar contar. Ela é cientificamente conhecida como Pseudociese.

A mulher que sofre deste mal tem os mesmos sintomas que uma gestante real. “Pode ser um quadro único ou recorrente além de poder ser isolado ou ser consequência de uma perturbação de personalidade. Outro ponto é que pode durar pouco ou as 40 semanas completas de uma gestação, incluindo o trabalho de parto”, conta a psicóloga Jéssica Carmassi.

O tratamento

A especialista relaciona o problema com algumas causas. “Pode estar relacionado a diversos fatores, como a baixa autoestima, desequilíbrio emocional, depressão, distúrbio de personalidade, pressão social para engravidar, aborto recorrente, desejo de engravidar mais a ansiedade e expectativas que aparecem em conjunto, pelo medo exacerbado de engravidar assim como a possibilidade de estar relacionada à culpa após experiência sexual ilícita, entre outras coisas”, explica.

O tratamento pode ser feito através do meio físico (controle hormonal para que o corpo retome seu funcionamento regular) e psicológico (psicoterapia individual e aconselhamento de outras pessoas). Dependendo do quadro da paciente, deve ser feito tratamento psiquiátrico para que medicamentos sejam ministrados para o tratamento.