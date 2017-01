Governo retira obras de estações do PAC

EM PAUTA desde 2013, as obras de modernização das estações de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) devem demorar para sair do papel. Neste mês, o Ministério das Cidades excluiu do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) o projeto de modernização das estações, entregue pela CPTM em 2014. O Governo Federal também anulou o repasse de recursos para a extensão da Linha 13-Jade. As informações são da assessoria de imprensa da própria CPTM, que afirma que o órgão, agora, busca novas fontes de recursos para modernizar as estações.

Em 2014, o Ministério das Cidades considerou os três projetos da CPTM aptos a receberem os recursos do PAC da Mobilidade: extensão da Linha 9-Esmeralda até Varginha, Linha 13-Jade e modernização das estações da CPTM. Naquele ano, porém, a União assinou o Termo de Compromisso apenas para o projeto de extensão da Linha 9, sendo que até o momento nenhum recurso foi liberado.

Em abril de 2015, o Governo Federal comunicou nova diretriz para se efetivar o Termo de Compromisso para liberação dos recursos do PAC para os outros projetos, fazendo com que a CPTM tivesse que adaptar toda a documentação para atender às novas regras.

O assunto das obras das estações voltou à tona esta semana, depois que o deputado estadual Marcos Damasio pediu ao Governo de Estado novas informações sobre os projetos. O parlamentar inclusive demonstrou especial preocupação com a estação de Brás Cubas. “O local precisa de escadas rolantes e obras de acessibilidade para atender à demanda com qualidade”.