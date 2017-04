Governador vai repensar acesso ao Taboão

O GOVERNADOR do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), vai agendar uma nova reunião com a Frente Parlamentar do Alto Tietê para voltar a discutir a possibilidade de construção de uma ligação direta entre a Rodovia Ayrton Senna (SP-70) e o distrito do Taboão, por meio da estrada vicinal Taboão-Parateí. O acesso é um pedido antigo da cidade e dos empresários das indústrias do distrito, mas a sua viabilidade foi negada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), que argumenta que questões técnicas e de construção impedem consolidação do acesso entre a vicinal e a rodovia.

Durante visita de Alckmin à cidade para a inauguração do Fórum de Brás Cubas, o vereador e presidente da Comissão Permanente de Obras e Habitação, Antonio Lino, entregou ao governador um pedido em prol da construção do acesso. “Falei para o governador que o Taboão é uma região de 15 milhões de metros quadrados, onde se concentram muitas indústrias e cujo futuro é muito promissor. Falei ainda da necessidade de escoar a produção. Os empresários estão reclamando, precisam de um acesso direto”, disse Lino. O vereador Farofa também participou do encontro para discutir o acesso ao Taboão com o vereador.