Simpática e sempre de sorriso no rosto, Gisele Lomas de Andrade, 31, após dez anos dedicados à CVC, decidiu aproveitar sua expertise nos negócios de Turismo e abrir em 2015 a sua própria franquia da agência, no coração de Brás Cubas. Na loja, ela e sua equipe têm ofertas de viagens para os melhores destinos nacionais e internacionais e há planos para expansão da agência. Nascida no centro de São Paulo, ficou na capital paulista até os 13 anos, quando a sua família se mudou para o distrito de Brás Cubas. Da infância, tanto em São Paulo quanto em Mogi, recorda dos arredores com ar de província, que convidavam às tradicionais brincadeiras de rua. Formou-se em tecnóloga em Turismo pela ETE em 2005, graduou-se em Processos Gerenciais em 2014 pela UBC e, no ano passado, concluiu MBA em Gestão Empresarial também pela UBC.

Gisele Lomas de Andrade | Empresária

Aos 14 anos ajudava na casa de ração da irmã, depois trabalhou por dois anos como auxiliar de consultório odontológico. Aos 18 entrou na CVC e não saiu mais de lá – entrou como vendedora e saiu como gerente. Após 10 anos de empresa, decidiu alçar voos maiores e abriu a sua própria franquia, inaugurada em Brás Cubas no dia 30 de setembro de 2015. Mora com os pais no Jardim Esperança e namora há nove anos o gerente farmacêutico David. Com ele gosta de sair para comer em restaurantes de gastronomia japonesa e. com os pais, gosta de aproveitar a área de lazer da casa para fazer churrasco. E por falar em comida, ela diz que se garante na cozinha e que o seu caldo de mandioquinha e a costela com barbecue são bastante elogiadas. Taurina, se diz forte, determinada e guerreira, porém, de muito coração mole. Ao se vestir adota o estilo casual, complementado com blazers. Sua cor preferida é o roxo e se perfuma com 2 One 2, by Caroline Herrera. Recomenda o livro Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, de Stephen Covey, e na telinha, sua predileção vai para filmes de comédia. Adorou conhecer Las Vegas, nos EUA, pela grandiosidade dos hotéis, e, no Brasil, se encantou com as belezas naturais da Amazônia. Sua meta é ter 15 franquias da CVC e o principal projeto é poder dar uma vida confortável aos seus pais. Católica e devota de Santa Rita, a filha de Gilmar de Andrade, 58, e de Maria Rita Lomas de Andrade, 59, aprendeu com os pais a sempre enxergar o lado bom das coisas. Na vida, considera que o importante é ser feliz. Sua frase: “Não espere o incentivo dos outros, o primeiro a acreditar no seu sonho tem de ser você”.