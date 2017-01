Gian Lopes lança programa de zeladoria Poá+Bela

O prefeito de Poá, Gian Lopes, vai intensificar os trabalhos de limpeza pública nos bairros da cidade. Na manhã de hoje (17) ele deu início à campanha “Poá+Bela” e espera dentro de poucos dias atender demandas anteriormente não realizadas em diversos pontos do município.

“Nossas equipes estão nas ruas trabalhando intensamente na parte da zeladoria. Peço um pouco de paciência para população, mas garanto que dentro de poucos dias já contaremos com a limpeza pública de diversos bairros em dia, em ordem. Agradeço o apoio dos munícipes, cada pessoa que tem contribuído neste início de gestão, porque pegamos uma cidade abandonada, porém, os poaenses podem ter certeza que vamos transformar o município em um local melhor para se viver”, garantiu Gian Lopes.

Desde o primeiro dia da nova administração, as equipes da Prefeitura têm trabalhado muito para melhorar a zeladoria da cidade. “A campanha ‘Poá+Bela’ também tem por objetivo sensibilizar a população sobre os riscos provocados pelo acúmulo de lixo, entulho, pneus, além de motivar os poaenses a participar de um grande mutirão de limpeza, garantindo melhoria da qualidade de vida da população e preservação do meio ambiente”, acrescentou Gian Lopes.

Segundo o prefeito, as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos vêm executando o trabalho de limpeza pública em diversos bairros da cidade e a ação envolve serviços de conservação de pavimento; limpeza de galerias; conservação de jardins e canteiros; poda de árvores; limpeza de praças; varrição; retirada de entulhos; manutenção da iluminação pública; melhorias na sinalização de trânsito, entre outros.

Ainda de acordo com Gian Lopes, o trabalho não para nem no domingo em Poá. “No último fim de semana, por exemplo, em ação integrada das secretarias municipais, uma ação de zeladoria foi realizada no Paço Municipal, em que foi realizada a poda de árvores, limpeza geral, pintura, sinalização de vagas, entre outros serviços”, explicou.

Como determinado pelo prefeito, as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos também têm acelerado ações de prevenção às enchentes com a limpeza de galerias, ruas, bocas de lobo, sarjetas e bueiros no município. E ainda está realizando ações nas escolas, creches, unidades de saúde, praças e terrenos públicos (sinalização, tapa buraco, corte de mato, poda de árvores e manutenção em geral). “Nós somos servidores públicos e fomos eleitos para servir à população”, concluiu.