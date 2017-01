Gerando Falcões abre mais de 400 vagas para oficinas esportivas e culturais

Transformar vidas com oportunidade. É com esse intuito que o Gerando Falcões vai ampliar os projetos em 2017 e abrir mais de 400 vagas em oficinas esportivas e culturais para crianças e jovens de todas as idades. Coral, pintura e boxe estão entre as seis modalidades disponíveis. Inscrições serão realizadas no sábado (21), das 9h às 16h, na escola municipal José Antônio Bortolozzo, no bairro Cidade Kemel, em Poá.

A ONG poaense já atende mais de 600 famílias de forma recorrente, com pelo menos 10 oficinas que formam o Polo Cultural e Esportivo, além de outros projetos social voltados à profissionalização e empregabilidade. Além de Poá, as oportunidades são para moradores das cidades de divisa, como Ferraz de Vasconcelos, Itaim Paulista, Suzano e Itaquaquecetuba.

Há vagas não só para coral, pintura e boxe como para as oficinas de futsal, dança e teatro. A faixa etária varia de cinco a 17 anos. As inscrições e aulas são gratuitas e as oficinas serão todos os sábados, das 9h às 12h, na escola Bortolozzo. O endereço fica na rua Deputado Nelson Fernandes, 230, Cidade Kemel, Poá, SP.

De acordo com o diretor de cultura do Gerando Falcões, Alex Santos, o Lemaestro, a ampliação das atividades é necessária por entender que muitas famílias de comunidades ainda precisam ter acesso a algum tipo de atividade cultural e esportiva.

“Nós entendemos que o acesso a esses tipos de atividades gera um impacto social enorme na vida das pessoas. Com os projetos da ONG, nós ajudamos a formar cidadãos do bem, desalienados, comprometidos. Com isso, então, eles não têm espaço para as drogas ou para a criminalidade”, contou ele.

Ainda de acordo com Lemaestro, muitos alunos que participam das atividades do Gerando Falcões tem mudado o comportamento dentro e fora de casa. “Nós temos depoimento dos próprios pais dos alunos que contam que o filho melhorou muito na escola após participar dos projetos. A gente vê, inclusive, pré-adolescentes que estavam se curvando para o tráfico, que hoje são viciados, mas nas atividades do Gerando Falcões”, concluiu.

Para mais informações sobre as vagas, ligar para o 4638-0425 (falar com Vini ou Tuxa).

Projetos

Atualmente, a organização social atua com cinco grandes projetos sociais que abrangem diversas áreas. São eles: “Polo Cultural e Esportivo” (com 15 oficinas culturais e esportivas), Mc’s Pela Educação (projeto musical que visita escolas públicas e convida jovens a ‘ostentar’ educação), Recomeçar (que auxilia o ex-presidiário na recolocação ao mercado de trabalho), Cultura na Quebrada (que leva teatro, cinema e atrações culturais na comunidade) e o Curso de Programação (que capacita jovens na área de tecnologia. A grade de ensino conta ainda com aulas de empreendedorismo e de inglês básicos).

Para saber mais sobre o Gerando Falcões, acesse www.gerandofalcoes.com.

Serviço:

Vagas em oficinas de: futsal, boxe, dança, teatro, pintura e coral

Inscrição: sábado (21 de janeiro), das 9h às 16h

Local: Escola Municipal José Antônio Bortolozzo

Endereço: Rua Deputado Nelson Fernandes, 230, Cidade Kemel, Poá, SP

Crianças e jovens precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Levar RG e CPF de ambos. Inscrições gratuitas.