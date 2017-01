Gaspar Vaz volta às aulas com novidades

O COLÉGIO Gaspar Vaz retomou as atividades escolares para o período letivo de 2017 cheio de novidades. Dentre elas, a mudança do material didático, que passou a ser da Editora Positivo, e a contratação de novos professores. “Nesta semana, os alunos já receberam as suas agendas, que é um meio de comunicação entre pais e professores, e vamos entregar, ainda, o Livro da Família, que traz temas para serem lidos em casa”, destaca a nova diretora-pedagógica, Teresa Brandão.

Na parte pedagógica, os alunos desenvolverão atividades no período inverso ao da aula normal. Os estudantes do 3º Ano ao 5º Ano, do Ensino Fundamental I, por exemplo contam com a Oficina de Artes, sempre às quartas-feiras, das 9h30 às 11h30. Essas aulas serão retomadas no dia 8 de fevereiro.

Neste ano, os alunos do 1º ao 5º anos serão contemplados com a Oficina de Música, que passará a fazer parte da grade curricular dentro da aula de Artes. Essas aulas ocorrerão às sextas-feiras. Os alunos do 6º ao 8º anos que tiverem interesse em fazer a aula devem procurar a direção. Também haverá aulas de judô, na própria escola, mas no período inverso da aula, às terças-feiras (manhã) e quintas-feiras (tarde). O custo é simbólico: R$ 25, e não é obrigatório.

Por fim, a diretora-pedagógica ressalta que foi fechada uma parceria com a Sintonia Escola de Dança, no Mogilar. Os alunos, familiares ou indicados terão 15% de desconto no valor da mensalidade da aula. A escola oferece Jazz Dance e Balé Clássico, e cursos livres de Jazz e Balé Clássico (adulto), Contemporâneo, Expressão Corporal e Dança Criativa. “São atividades pelas quais prezamos por contribuírem para o desenvolvimento dele”, enfatiza a diretora-pedagógica.