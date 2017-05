GAPC faz caminhada contra o câncer na quarta

No dia 31 de maio, o GAPC (Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer) realizará a 9ª Caminhada de Combate ao Câncer. Para as inscrições, serão necessários 2 litros de leite integral, com direito a uma camiseta da campanha. Para se inscrever é só ir a Rua Capitão Manoel Caetano, 50 – Centro – Mogi das Cruzes – Telefone – (11) 4726-6575.

O trajeto se iniciará na Praça do Bom Jesus (Praça São Benedito) com a Concentração às 9h onde haverá alongamento, apresentação da Banda da Polícia Militar e saída às 10h00, juntamente com os cães adestrados da Polícia Militar, finalizando no Largo do Rosário (Praça da Marisa), onde o grupo estará com o Projeto Prevenir, o ônibus-consultório do GAPC realizando consultas e orientação sobre a prevenção de câncer bucal, aferimento de pressão, massagem e aula de zumba.