Fórum de Brás Cubas será entregue dia 19

O ex-prefeito de Mogi, Marco Bertaiolli, assumiu interinamente a presidência da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) durante a licença do titular, Alencar Burti. Na primeira reunião oficial no cargo, Bertaiolli recebeu o governador Geraldo Alckmin, que foi até a entidade fazer um balanço das atividades do Governo para representantes das entidades, empresários, microempreendedores e líderes políticos. Após a prestação de contas, falando sobre Mogi, Alckmin definiu para o dia 19 a inauguração do novo Fórum, construído em Brás Cubas.

Também foi definida para maio a entrega do Centro Oncológico do Hospital Luzia de Pinho Melo, no Mogilar. Tanto o Fórum, como o equipamento de saúde, foram reivindicados por Bertaiolli durante o período de oito anos em que comandou a Prefeitura.

A área total do imóvel é de 15,2 mil metros quadrados. A construção é de 10 mil metros quadrados. Em Brás Cubas, ficarão a varas criminais, enquanto no Fórum central permanecerão as cíveis. Em 2014, o Fórum Distrital de Brás Cubas foi extinto e sua estrutura foi unificada ao Fórum de Mogi das Cruzes.