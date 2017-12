“Fizemos tudo o que era possível”

Mesmo em um ano em que o aperto econômico obrigou governos municipais de todo o País a reavaliarem seus investimentos para tirar o Executivo do vermelho, o prefeito de Mogi, Marcus Melo, faz um balanço positivo do seu primeiro ano como gestor da cidade. Apesar de admitir que há muito ainda a ser feito, ele acredita que fecha o ano com saldo positivo e já traça planos ambiciosos para 2018, como a construção de uma nova maternidade pública no município.

Jornal A Semana: Num ano em que a prefeitura precisou apertar o cinto para conseguir fechar todas as contas, o balanço do seu primeiro ano é positivo?

Marcus Melo: Sim. Nos últimos anos, a Prefeitura de Mogi das Cruzes ampliou muito a quantidade e a qualidade dos serviços públicos. Dobramos o número de unidades de saúde, construímos um Hospital Municipal, instalamos duas UPAs, construímos 65 creches e passamos a oferecer serviços que atraem não apenas os mogianos, mas também pessoas vindas de outras cidades da região. Isso sem falar em obras de grande porte, como o Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio e o Corredor Leste-Oeste, que estão em andamento. Isso exige receita e investimento. Por isso, 2017 foi um ano difícil do ponto de vista financeiro, tivemos que apertar o cinto para manter os serviços funcionando e conseguimos. A cidade continua funcionando, os serviços estão mantidos e as obras continuam em andamento. Essa é a nossa principal vitória este ano.

A Semana: O senhor precisou tomar decisões impopulares, como o IPTU complementar e alteração da Planta Genérica e do ISS. Esses foram os momentos mais difíceis da sua gestão?

Melo: Essas decisões são difíceis, mas necessárias. O Planta Genérica de Valores não era revisada desde 2002 e, neste período, a cidade evoluiu muito. Bairros inteiros se formaram, outros cresceram, houve muito desenvolvimento. Estamos fazendo um grande trabalho de justiça fiscal. Quem pagava menos vai pagar o justo, e muitas pessoas inclusive vão pagar menos. Também precisamos lembrar que fizemos a lição de casa, renegociando contratos, reduzindo as despesas em todas as áreas. Somente a folha de pagamento de outubro de 2017, por exemplo, foi R$ 2 milhões menor do que a de outubro de 2016. Mas temos consciência de que este trabalho é fundamental neste momento, pois vai nos permitir projetar novas fases de crescimento e progresso para a cidade.

A Semana: O senhor tem visitado muitas empresas ao longo do ano. O que o motivou a fazer isso e que frutos espera colher no futuro?

Melo: Durante o ano, estive em várias empresas da cidade e ouvi atentamente o que os empresários tinham para falar. Muitos planejam investimentos para crescer, apesar da crise, e às vezes encontram dificuldades que podem ser solucionadas pela Prefeitura. São questões burocráticas que infelizmente podem atrasar um investimento e a geração de empregos. A Administração Municipal deve procurar, sempre dentro da lei, acelerar esses trâmites e desburocratizar os procedimentos.

A Semana: Ficou alguma coisa por fazer este ano?

Melo: Fizemos tudo o que era possível e que o momento econômico permitia. Mesmo com todas as dificuldades, conseguimos avançar muito. Ampliamos o número de viaturas da Guarda Municipal, estamos fazendo um grande trabalho de pavimentação e drenagem em Jundiapeba, as obras da passagem subterrânea, que vão melhorar muito o trânsito no centro da cidade, estão quase prontas, a construção da avenida das Orquídeas segue em ritmo acelerado, criamos um novo ecoponto para a cidade, iniciamos a licitação para construção de quatro novas creches, começamos a erguer o Hospital Dia da Unica de Jundiapeba que fará pequenas cirurgias, investimos muito em tecnologia para melhorar os serviços da Prefeitura. Enfim, apesar de toda crise, o ano de 2017 será fechado com um saldo muito positivo.

A Semana: Quais são as suas expectativas para 2018?

Melo: As melhores possíveis. Tenho experiência administrativa tanto no setor privado como na área pública e seu que as medidas que tomamos vão gerar frutos para Mogi. Vamos melhorar o equilíbrio financeiro da cidade e isso nos dará fôlego para manter o município crescendo e se desenvolvendo. Temos grandes projetos que começaremos a por em prática a partir de 2018. Uma das questões que precisamos resolver é a construção de uma nova maternidade na cidade. No ano que vem vamos iniciar os projetos e estudos necessários para tirar este projeto do papel. Contado o período das obras, se tudo correr bem, teremos este novo equipamento funcionando em Mogi no final de 2019 ou início de 2020.