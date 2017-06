Ficamos noivos, e agora?

Planejar um casamento, à primeira vista, pode parecer uma tarefa simples. Com o passar do tempo, entretanto, as dúvidas começam a surgir. Muitos casais (principalmente as noivas), influenciados por tradições familiares, religiosas e até mesmo por contos de fadas, novelas e mais recentemente pelos programas de televisão, sonham com grandiosas celebrações.

Grande também é a gama de novidades no mercado a cada ano. São tantas possibilidades que fica fácil se perder. Sem falar em todos os detalhes que envolvem a organização de um evento. É justamente essa enorme quantidade de informação, somada à falta de tempo e de conhecimento no assunto que podem transformar os preparativos de um matrimônio em um verdadeiro sofrimento.

Mas calma. A palavra-chave é organização! Um passo de cada vez e vocês estarão cada dia mais próximos do SIM! Essas são algumas dicas para quem está começando a planejar o seu casamento.

Estime orçamento, estilo da festa e quantidade de convidados

Antes de qualquer coisa, você precisa estabelecer uma verba e um estilo para o seu evento. Tudo que vier depois disso, deverá respeitar essa decisão. Dica da dica: comece uma planilha com os nomes dos convidados. Ao longo do tempo vá incluindo endereços, telefones, novos convidados, etc. Quando chegar a hora de confeccionar os convites, realizar o RSVP (confirmação de presença) e finalizar a lista para a recepção, você vai agradecer a si mesmo por ter feito isso.

Data e local

Uma vez que você tenha definido um orçamento e um estilo para o seu matrimônio, fica mais fácil buscar o local ideal. Certos espaços precisam ser reservados com antecedência, principalmente quando falamos das igrejas mais famosas. É cada vez mais frequente, entretanto, cerimônias realizadas no mesmo local da recepção, seja por diferença de religiões entre os noivos ou simplesmente pela facilidade de realizar a festa imediatamente após a celebração, sem necessidade de deslocamento. Dependendo do dia da semana, os locais podem custar mais ou menos, e os sábados ainda são os mais concorridos!

Pesquise

Pesquise, peça referências e faça pelo menos três orçamentos de cada serviço. Assim você poderá comparar o que cada um oferece e encontrar o melhor custo X benefício. Lembrando que existem fornecedores para todos os bolsos e gostos. Leve em consideração questões como atendimento, qualidade e reputação no mercado, e comece pelos principais fornecedores: espaço, buffet, decoração, foto e vídeo… É importante alinhar sua expectativa com a disponibilidade financeira! É por isso que você estabeleceu uma verba no começo de tudo, lembra? Se começar a se perder nos orçamentos, certamente seu casamento custará muito mais do que o previsto.

Contrate um organizador de eventos

Também conhecidos como assessores ou cerimonialistas, estes profissionais irão te orientar em todas as questões que envolvem o planejamento do seu evento. Quanto antes você contratá-lo, melhor! Conheça alguns pessoalmente antes de tomar sua decisão. O organizador de casamentos e você passarão muito tempo juntos, certifique-se de que você escolheu para ficar ao seu lado alguém que lhe inspire confiança e empatia.