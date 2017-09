Festejando junto com a cidade

NESTA sexta, dia 1º de setembro, não é só Mogi das Cruzes que está de parabéns pelo seu 457º aniversário. As congratulações se estendem ao prefeito Marcus Melo, que comemora idade nova no mesmo dia. Coincidências à parte, com quase nove meses de mandato, o chefe do Executivo faz em entrevista exclusiva ao jornal A Semana, o balanço das suas ações no comando de uma cidade que cresceu exponencialmente nos últimos anos e que, agora, em fase de aperto econômico, trabalha para manter todos os serviços funcionando.

Jornal A Semana – O senhor faz aniversário no mesmo dia que a cidade e este será o primeiro ano que festejará como prefeito. Qual é o sabor dessa comemoração?

Marcus Melo - É uma feliz coincidência fazer aniversário no mesmo dia de Mogi das Cruzes, mas trata-se de uma responsabilidade enorme. Vou comemorar meu aniversário com a família, mas desde que assumi o compromisso de administrar a cidade, no início deste ano, tenho me dedicado praticamente em tempo integral a esta missão de gerenciar o município. O sabor da comemoração é de desafio, o desafio de continuar um trabalho que vem dando certo e melhorá-lo ainda mais.

A Semana – Que balanço o senhor faz destes primeiros oito meses do seu mandato?

Marcus Melo - O balanço é positivo, diante das dificuldades econômicas em que encontramos no País. Vivemos um momento em que mais de 80% dos municípios brasileiros passam por dificuldades financeiras, além de estados inteiros, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Nesse sentido, Mogi vem conseguindo manter todas as contas em dia, mas para isso tivemos que fazer uma economia drástica, mantendo os serviços em funcionamento, mas, por outro lado, reduzindo muito os gastos de custeio da máquina administrativa. Mogi oferece serviços variados e de qualidade à população e temos que manter esse padrão de atendimento.

A Semana – Que ação o senhor destacaria como a principal neste tempo?

Marcus Melo - Sem dúvida, conseguir equilibrar a manutenção dos serviços e das grandes obras que temos em execução – como a passagem subterrânea, o Corredor Leste-Oeste a pavimentação de 50 quarteirões em Jundiapeba e a instalação de rede de esgoto no Botujuru e em parte de César de Souza – diante de um cenário de crise grave, com quedas expressivas na receita.

A Semana – Qual foi a maior dificuldade?

Marcus Melo - O poder público depende do pagamento de impostos e de transferências estaduais e federais para ter caixa. Temos um orçamento, que nada mais é do que uma previsão do que será arrecadado. É apenas uma previsão, como eu disse, e por isso muitas vezes os valores previstos acabam não correspondendo à realidade. Você espera receber 100 e chega 10, mas os serviços continuam sendo prestados e temos que pagar salários, insumos, materiais, muitas vezes com crescimento da demanda. Esta situação é muito difícil e a solução é cortar em outros pontos, no caso no custeio da prefeitura, em itens como energia, xerox, papel, corte de horas-extras e de gratificações.

A Semana – Qual é o ponto forte de Mogi?

Marcus Melo - Mogi das Cruzes possui uma economia forte, com comércio diversificado, prestação de serviços variada e indústria igualmente expressiva. Também implantamos o Polo Digital na cidade, um espaço que estimulará ideias criativas, sempre com o objetivo de aquecer o mercado e gerar novos empregos. Na verdade, o crescimento da economia depende de estímulos maiores, vindos do Governo Federal, principalmente. Mas nós estamos fazendo o nosso papel aqui, agilizando o trâmite de processos e realizando ações que ajudam as empresas, como manutenção de vias de acesso, melhorias na iluminação, entre outros. Com isso, assim que a economia brasileira voltar a crescer – o que, aliás, já vem ocorrendo de forma discreta – teremos resultados rápidos aqui em Mogi.

A Semana – Como prefeito, qual é o seu desejo para a cidade?

Marcus Melo - Como prefeito, mogiano e cidadão, quero que Mogi das Cruzes seja uma cidade cada vez mais próspera, crescendo de forma equilibrada e sempre conciliando o desenvolvimento econômico com a qualidade de vida. As pessoas que vêm para cá dizem que Mogi tem tudo o que uma grande cidade oferece – com a vantagem de estar a 50km de São Paulo – e ainda mantém aquele ar típico do interior. É disso que estou falando: trabalhar para que a cidade una sempre estas duas características.