Festa Nordestina no Vacaloca

Está marcada para o próximo de 17 de dezembro, domingo, a 1ª Festa Nordestina de Mogi das Cruzes, organizada pelo Vacaloca Multshow e a Associação Nordestina do Alto Tietê (ANAT). O evento irá contar com várias atrações de entretenimento, como comidas típicas, artesanato, decoração e o sorteio de uma Honda CG 125. Haverá ainda muita música típica do Nordeste, com as bandas Bicho de Pé, Hzão do Forró, Trio Raça do Pajéu, Repentistas Peneira e Sonhador e Delucca Sollo.

Os ingressos já estão à venda e custam R$ 30 se comprados antecipadamente. No dia do evento, também será possível adquirir convites na porta, ao preço de R$ 40.

“O principal intuito do evento é trazer para as famílias do Alto Tietê a maravilhosa cultura nordestina, proporcionando um dia inesquecível para os participantes”, comenta Wellington Assunção, presidente da ANAT.

A ANAT

A Associação Nordestina do Alto Tietê é uma instituição sem fins lucrativos, criada em 2014, a partir de um grupo de migrantes do Nordeste do Brasil, que tem como objetivo contribuir com a comunidade nordestina do Alto Tietê. O grupo colabora ainda com outras ações como atendimento jurídico, saúde, doação de alimentos, educação e lazer.