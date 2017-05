Festa do Divino terá Caminhada Ecológica com plantio de árvores

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, que desde 2013 tem incentivado a prática sustentável em suas ações, promove neste sábado (27/05) a 5ª Caminhada Ecológica – “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida – Cultivar e guardar a criação”, tema da Campanha da Fraternidade 2017, que terá como destino o Parque da Cidade. Para participar, os devotos devem se concentrar, a partir das 8 horas, em frente ao Seminário Menor “São João XXIII” (atrás da Mitra Diocesana), localizado na Avenida Braz de Pina, 560, no Alto do Ipiranga. Todos os participantes vão receber um kit, composto por camiseta, boné e squeeze e antes de partir irão fazer alongamento e aquecimento com a orientação de monitores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Um carro de som estará na concentração e acompanhará os fiéis em todo o percurso, de aproximadamente 1,8 mil metros, feito entre cânticos e rezas. A expectativa dos organizadores é que 300 pessoas participem do evento.

Além da caminhada, haverá plantio de mudas de diversas espécies nativas, tanto na Mitra Diocesana como no Parque da Cidade. O coordenador da Caminhada, José Carlos Nunes Júnior, explica que o destino escolhido é por ser novo e para arborizar uma área entregue recentemente à população. “Essa é a contrapartida que a Festa do Divino dá para a cidade. Vamos plantar espécies como Manacá da Serrá, Palmito-Juçara e Castanheira da Praia. Essas mudas, por sinal, foram cultivadas, ao longo de um ano, com o adubo natural feito com os restos de frutas e legumes utilizados para a confecção dos doces e salgados da quermesse por meio do Projeto Refloreste, do Instituto Embu de Sustentabilidade, um dos parceiros desse evento. O outro é a EDP Bandeirante”, enfatiza José Carlos. O Divino Verde surgiu em 2013, na época em que o José Carlos foi o festeiro com sua mulher, Lilian. “A nossa preocupação é o meio ambiente mesmo. A Festa do Divino gera muitos resíduos e começamos a fazer a coleta do lixo de maneira separada, ou seja, o lixo orgânico do úmido. E para dar um respaldo aos festeiros de cada ano criamos um Núcleo dentro da Associação Pró-Festa do Divino somente para cuidar dessa área de sustentabilidade, ou seja, a nossa ideia é ampliar esse movimento dentro da festa nos próximos anos”. Um carro de som estará na concentração e acompanhará todo o percurso, feito entre cânticos e rezas.

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes começa nesta quinta-feira e prossegue até o dia 4 de junho, com o tema “Divino Espírito Santo, guiai nosso caminho na fé e na unidade”.