Fazer Mogi crescer com menos dinheiro

O PREFEITO eleito de Mogi das Cruzes tem um desafio grande a partir de 2017: manter os serviços implantados na cidade com menos recursos. O aperto econômico que o Brasil atravessa obriga as prefeituras a apertar os cintos sem que os serviços de atendimento à população sejam afetados.

Ciente do trabalho que tem pela frente, Marcus Melo defende que sejam feitas escolhas e ajustes na administração pública, especialmente em apoio à manutenção de empregos. “Uma preocupação nesse momento de instabilidade e insegurança que o país vive é apoiar os empresários para que eles possam manter os empregos, se for preciso criar, junto com os próprios vereadores, incentivos para que a economia possa voltar aos trilhos”, afirma.

Com uma boa base de apoio no Legislativo, não deverá ser difícil para Melo manter a parceria com os parlamentares. Para o seu mandato, ele defende um relacionamento estreito com a Câmara para que, juntos, possam unir forças para encontrar soluções para Mogi.

O descrédito da população em relação à classe política também dificultou a escolha dos nomes para compor o secretariado. “A classe política é vista com desrespeito e insatisfação, é desacreditada, isso leva as pessoas a não quererem trabalhar no serviço público, especialmente por conta de uma atuação mais enérgica do Ministério Público”, reforça. Para o futuro chefe do Executivo municipal, não deve haver divergências nos poderes: “Todos têm de ter o consenso de trabalhar para a população, isso é ser servidor público”.