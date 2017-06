Fazendo o caminho inverso

NO início do século XX, o Japão passava por um intenso período de crescimento populacional e o Brasil estava com a necessidade de mão de obra estrangeira em seus cafezais. Para suprir ambas as necessidades, os países fizeram um acordo e milhares de japoneses vieram para o nosso país. Sendo assim, em 18 de junho de 1908, os primeiros japoneses chegaram de navio às terras brasileiras.

Entre tantas dificuldades que passaram quando chegarem ao país, como o idioma, o clima, as crenças, as comidas e muitos outros, hoje eles estão plenamente integrados na cultura brasileira e são exemplo para os próprios brasileiros.

A imigração e descendência japonesa aqui no Brasil são grandes, principalmente em Mogi das Cruzes. Calcula-se que a cidade de Mogi, em relação ao Alto Tietê, concentre o maior número de nikkeis (como são denominados pela própria colônia os japoneses e descendentes que moram no País), com uma população entre 25 mil e 30 mil pessoas – 8% do total de habitantes do município.

A afinidade é tanta que, ao longo de mais de um século, japoneses e brasileiros se encontraram, apaixonaram e formaram família. O resultado é uma miscigenação cultural, entre orientais e ocidentais, que torna ainda mais rica a sociedade brasileira.

E quando os brasileiros fazem o caminho inverso e, a exemplo do que os japoneses fizeram há 109 anos, decidem emigrar para o Japão, com a família, em busca de uma vida melhor?

Foi o que fez Altemir Fernandes Santos. Brasileiro, nascido e criado em Mogi das Cruzes, se apaixonou pela descendente de japoneses Valeria Sumie Nakagawa Santos. “Nos conhecemos na escola Pedro Malozze, ela era aluna da minha irmã”, relembra.

Hoje, o casal mora no Japão, tem um filho e não faz planos de voltar. “Eu amo o Brasil, sou brasileiro, mas hoje a minha vida é aqui”, confessa.

Aprender os costumes

Como em qualquer mudança de país, Santos, como é conhecido, precisou se adaptar às diferentes formas de levar a vida dos japoneses. Ele confessa que a sua maior dificuldade foi conseguir se acostumar à alimentação oriental. “Estranhei a comida”, brinca. Mas ele não mede elogios na hora de falar da cultura japonesa e como ela tem agregado à sua vida. “Aqui no Japão eles têm muita disciplina e respeito às regras, além da pontualidade nos compromissos, que é uma coisa que aprendem desde pequenos”, destaca.

Brasileiro no Japão fará evento em prol da Apae

Desde 2006, Altemir Fernandes Santos comanda no Japão o projeto Jogada Bonita. Atualmente na 10ª edição, o evento reúne duas paixões de Santos: o futebol e o altruísmo. É que a ação, que acontece todos os anos, torna-se uma grande festa, realizada em uma quadra, cuja renda reverte em prol de alguma instituição social. “Ao longo dos últimos anos, já ajudamos ONGs de Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro, Hortolândia e Araçatuba. E este ano, a renda obtida com o projeto reverterá para a Apae de Mogi das Cruzes”, conta.