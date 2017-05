Fazendo carreira na indústria

TRABALHAR em uma indústria vai muito além de participar do chamado “chão de fábrica” e ter o uniforme sujo de graxa. Para quem tem no setor o seu ganha-pão, o crescimento profissional dos funcionários anda lado a lado do desenvolvimento tecnológico e da importância que a esfera industrial tem para o desenvolvimento do País.

Estima-se que, na região do Alto Tietê, 65 mil pessoas dedicam diariamente seus esforços em mais de duas mil indústrias. Nelas, o colaborador tem a chance de construir carreira por décadas e inclusive incrementar o currículo com promoções dentro da própria empresa.

É o caso de Marcia Cardoso Ferreira Villar, executiva de contas da NGK. Exemplo de dedicação à fábrica de velas de ignição, ela trabalha há 30 anos na companhia. “Iniciei na área Produtiva, logo passei para a área Indireta e Administrativa, atuando em vários setores até chegar na área Comercial, onde trabalho atualmente, atendendo as montadoras do setor automotivo”, explica.

Foram muitos desafios ao longo destes anos no setor da indústria, principalmente com as diversas alterações macroeconômicas que ocorreram no País. Porém, Marcia considera as mudanças positivas, especialmente para a NGK. “A empresa evoluiu muito, acompanhando a tendência mundial, visando um futuro competitivo e investindo em inovação, modernização de processos, desenvolvimento, tecnologia e qualidade, sempre comprometida com o meio ambiente, sustentabilidade, responsabilidade social e capital humano”.

Tecnologia

Trabalhar em indústria é sinônimo de atualização constante, para acompanhar as evoluções tecnológicas. E na NGK não foi diferente. Quando iniciei na NGK, a empresa estava situada no centro de Mogi das Cruzes. Um grande marco para mim foi acompanhar todo o processo de mudança da fábrica para o bairro de Cocuera. A partir dali todo o processo produtivo foi centralizado e um ciclo foi fechado iniciando uma nova era”.