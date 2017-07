Fashion Blogger Felipe Ruffino lança linha de e-books

O jornalista e digital influencer Felipe Ruffino, ex-colunista do jornal A Semana, está preparando o lançamento de e-books que falam da sua trajetória pessoal e profissional. Nascido em São Paulo e criado em Mogi das Cruzes, ele embarcou no meio digital com o seu portal Barba e Gravata, direcionado ao público masculino. O primeiro E-Boook, que será lançado no dia 15, no próprio portal, onde ficará disponível para download, contará um pouco da inocência e dos sonhos de Felipe.

“Dizem que na vida, temos que fazer diversas coisas! E uma delas é escrever um livro! Meu primeiro e-book da coleção foi feito com a intenção de contar uma parte da minha vida, que ninguém, fora do meu vinculo de amigos e familiares conheceram. Confesso que foi bem nostálgico e em alguns momentos as lágrimas caiam, batendo aquela saudade de voltar aos velhos tempos”, explica Ruffino.

Este promete ser apenas o começo de uma longa, divertida, chocante e forte história de superação, crescimento, aceitação, busca e realização. Sem pudores, Felipe Ruffino descortinará todas as verdades contidas em sua história, de bastidores ou não, de forma nua e crua. Sem cortes, edição ou floreios.

Felipe começou na infância a perceber que seu forte era para área de comunicação, pois desde sempre, gostou de dançar, se apresentar na sala de aula, eventos e posar para as fotos. Hoje o entretenimento aliado ao conteúdo informativo tornou-se a marca de seus trabalhos. No jornal A Semana, ele atuou como estagiário de redação e como colunista social na página Deu na Telha do Ruffino.

Lançamento: Dia 15 de Julho

Disponível no blog Barba e Gravata