Farofa e secretários municipais definem ações em prol do Instituto de Nefrologia

Uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira (23/10) entre os secretários municipais Marcello Cusatis, o Téo (Saúde), Aurílio Caiado (Finanças), o vereador José Francimário Vieira, o Farofa (PR) e diretora do Instituto de Nefrologia de Mogi das Cruzes, Dra Silvana Kesrouani começou a definir algumas ações em prol dos mogianos que precisam do tratamento de hemodiálise pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A proposta é de unir o Executivo e o Legislativo municipal a fim de promover políticas públicas para ajudar na recuperação financeira do Instituto de Nefrologia e, principalmente, garantir a continuidade do serviço de diálise no município. Há pelo menos dois anos, a entidade – que atende uma média de 300 pessoas por mês – enfrenta problemas financeiros (queda do repasse de recursos do governo federal ao Estado e este, por sua vez ao município; além de defasagem da tabela SUS). “São, pelo menos 200 mil por mês que temos de déficit por causa da defasagem da tabela SUS e tratamentos não pagos pelo Estado. Estamos além do nosso limite. Não sei como podemos continuar se não houver mudanças”, comentou a diretora do Instituto, a nefrologista Silavana Kesrouani.

A médica, assim como o vereador José Francimário Farofa Vieira (PR), solicitaram da administração municipal a revisão de cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS), entre outros tributos, pagos pela entidade à Prefeitura. “Vamos fazer um estudo para reduzir ao máximo o valor cobrado pelo Instituto de Nefrologia. A ideia é promover uma cobrança mínima pela prestação de serviços, já que a lei 157 (de dezembro de 2016) proíbe, de maneira geral, o município de isentar empresas privadas de cobrança de ISS “, adiantou o secretário de Finanças, Aurílio Caiado.

Ele se refere à legislação publicada em dezembro de 2016 pelo presidente da República Michel Temer, e que deve entrar em vigor em janeiro de 2018. “É uma regulamentação polêmica (teve veto do Legislativo federal, que por sua vez já foi derrubado), e que em linhas gerais proíbe as Prefeituras de isentar qualquer empresa de pagamento de imposto”, conta; “O que pode é que – em alguns casos – seja cobrado o mínimo de 2 a 5 % do montante a ser pago pela prestação de serviço”, sugere Caiado.

Outra opção estudada pelo Executivo mogiano é o abatimento de tributos em ações realizadas pelo Instituto de Nefrologia e que visam a preservação do meio ambiente, como por exemplo, a produção de água de reuso. “Produzimos um grande volume de água limpa e que poderia ser reutilizada para limpeza, entre outros serviços”, comentou Silvana Kesrouani. Nas próximas semanas, o grupo deve se reunir novamente para discutir sobre o repasse de recursos para tratamento da diálise no município. “Vamos levar o caso ao governo do Estado, por meio dos deputados que representam nossa região e juntos cobrar a solução necessária”, finalizou Farofa.