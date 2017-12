Família Alviverde fará festa para o Palmeiras

Os torcedores do Palmeiras de Mogi e região podem comemorar, pois no próximo dia 17 (domingo) será realizado o 2° Churrasco de Confraternização da “Família Alviverde”. O evento terá início a partir das 10 horas e será no Rancho Taperão Mogi, situado na rua Vereador Plácido Campolino, no Conjunto Habitacional São Sebastião.

O valor do ingresso individual antecipado está saindo por R$ 25 e na porta a R$ 30. Crianças de até 10 anos vestidas com a camiseta do Palmeiras não pagam. O espetáculo tem capacidade máxima para 200 pessoas e, por este motivo, é importante ressaltar que as vendas são limitadas. Quem adquirir a entrada terá direito a churrasco e bebida à vontade.

O organizador e cônsul do Palmeiras em Mogi das Cruzes, Sergio Miranda, destaca algumas das atrações presentes na festa. “No dia teremos uma queima de fogos, bateria da Mancha Verde de Mogi, DJ e brinquedos para as crianças. Também está confirmado o cantor mogiano e cover do Elvis Presley, Luciano Negrão”, conta.

Além de tudo isso, a confraternização terá itens que poderão ser pagos à parte, como temaki; paletas mexicanas (sorvetes); açaí; caipirinhas de frutas; coquetéis; drinks e pipoqueiro.

O evento promete reunir vários palmeirenses fanáticos e as entradas podem ser compradas nos seguintes pontos de venda: AutoEscola Shangai e Shadow Tattoo Studio.