Faculdade do Clube Náutico volta com bons resultados dos Jogos Paralímpicos Universitários 2017

A segunda edição dos Jogos Paralímpicos Universitários terminou neste sábado, 29. A competição contou cerca de 200 atletas de 20 Estados e do Distrito Federal. Os atletas competiram em seis modalidades:atletismo, bocha, judô, natação,parabadminton e tênis de mesa.Esta foi a segunda edição dos Jogos, organizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em parceria com a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).

Este ano a competição contou com o dobro de atletas inscritos em relação ao ano passado, e para ano de 2018 já confirmado os Jogos Parapan – Americano Universitários a ser realizado no Brasil.

Esta edição dos Jogos Paralímpicos Universitários marcou a estreia do badminton em eventos pelo CPB. A modalidadefaz parte do programa de Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, devendo estar presente nas próximas edições dos Jogos Universitários.

Os jogos 2017 também foram palco de resultado importantes para o paradesporto brasileiro, como recorde das Américas superado neste sábado, no lançamento de dardo F 12, com Brendow Moura, com 44, 95m.

Os atletas da Faculdade do Clube Náutico Mogiano superaram as expectativas da equipe. “Como técnica estava preparando e aguardando os resultados para a última etapa nacional do circuito loterias caixa a ser realizado em novembro, não espera que os alunos chegassem tão longe nesta competição, principalmente por ainda estarmos em julho”, conta Lurdinha.

Como principal destaque feminino, Jaqueline Gonçalves de Oliveira, competindo no atletismo, conquistou:

Medalha de ouro – 100 metros rasos – Classe T 37

Medalha de ouro – arremesso de peso – Classe F 37

Medalha de ouro – Lançamento de dardo – classe F37

Na natação a paratleta também não deixou a desejar e conquistou três medalhas, sendo duas de ouro, nos 100 metros nado livre e 100 metros nado costa e prata nos 50 metros nado livre, todos pela Classe S7.

Já representado a equipe masculina, odestaque foi para Walker Belgo de Souza, edalha de ouro nos 100 metros rasos - classe T46, medalha de Bronze no lançamento de dardo – classe F4 e quarto lugar na prova de lançamento de disco – classe F46.

Competindo como estreante no Parabadminton, Walker, conquistou a medalha de fary play na categoria SU5.

Demais participações:

Murilo Nagy Santana

Prova de Campo

Medalha de Bronze – lançamento de disco – classe F 37

Sexto lugar – lançamento de dardo

Quinto lugar – arremesso de peso

Tênis de mesa

Murilo Nagy Santana

01 medalha de ouro – categoria individual - classe 08

01 medalha de bronze: em dupla – classe 08

Com o total de 12 medalhas no geral feminino e masculino. O destaque foi a Faculdade Clube Náutico Mogiano, Jaquiline Gonçalves, 1ºlugar geral feminino consagrando com o troféu.

Próximas competições

A equipe paradesportiva do Clube Náutico Mogiano está aguardando a 2º etapa Nacional do Circuito Loterias Caixa, realizado nesse final de semana no Centro de Treinamento Paralímpico.