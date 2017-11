Faça compras conscientes

A tradição da Black Friday, que ocorre sempre na última sexta-feira de novembro, teve início nos Estados Unidos e virou uma “febre” no Brasil a partir de 2010. E a “brincadeira” dos preços baixos também chegou forte na região. Em Mogi, cerca de 80% das lojas participarão da ação, de acordo com pesquisa da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. Além das lojas de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, os segmentos de roupas, calçados, perfumaria, joalheria e até supermercados vão apostar na Black Friday. A expectativa é de aumento de 15% nas vendas durante a Black Friday deste ano.

E muitos comércios vão expandir a Black Friday. O levantamento da Associação Comercial revela que pelo menos 20% das lojas físicas vão esticar a duração das liquidações.

E com os preços baixos, que tal esquecer um pouco as vendas online e apostar no comércio da região? Os empresários decidiram apostar suas fichas nas promoções para alavancar as vendas.

Mas é preciso muita cautela na hora de fazer compras. Muitas empresas maquiam o preço para que o produto pareça mais barato. Ou seja, sobem o valor antes e baixam na data como se fosse uma oferta. Essa prática, que nós chamamos, em tom de brincadeira, de “tudo pela metade do dobro”, é considerada publicidade enganosa e o estabelecimento pode ser penalizado.

Para não gastar mais do que pode, a dica é fazer uma lista de produtos que precisa e que gostaria de comprar e estabelecer um limite de gastos, para saber quanto da sua renda estará comprometida.

Com autocontrole e muita pesquisa, é possível conseguir fazer ótimos negócios nesta Black Friday. Boas compras!

CHARGE DA SEMANA