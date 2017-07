Expo Viver Bem será em agosto

ÀS vésperas de mais uma edição da feira de negócios Expo Viver Bem, a MP Feiras & Eventos está nos últimos preparativos para o evento, que acontece entre os dias 10 e 12 de agosto, no Hipermercado D’Avó. Nesta 17ª edição, a feira conta com a participação de um grupo de empresários integrantes do Business Promotion – Mulheres Incríveis, e promete várias novidades. Uma delas é a realização de uma Rodada de Negócios, no dia 11. A organizadora Maria Paula Almeida também destaca a realização do coquetel de abertura, a partir das 20 horas do dia 10. “Esta edição vem maior e com várias novidades, inclusive com várias promoções e oportunidades para produtos e serviços adquiridos na feira”, explica. Serão dezenas de expositores de áreas como alimentação, saúde, educação, bem-estar, moradia, animais, esporte, saúde, beleza, cultura, turismo, arquitetura, financiamento, crédito, decoração, festas, varejo, entre outras.

A feira fica aberta à visitação do público das 10 às 22 horas e, no local, os clientes poderão ainda conferir sorteios diversos. Esse tipo de evento é vantajoso tanto para os clientes quanto para os empresários. Do lado dos visitantes, a feira concentra em um só lugar diversos serviços e produtos, o que traz comodidade e segurança ao consumidor, que ainda poderá ser agraciado com preços diferenciados. Para os empresários, a vantagem é ter a possibilidade de ter um contato mais próximo com o seu público, e aproveitar para lançar produtos e serviços de forma econômica.