Expo Brascol Kids movimenta setor de moda infantil

A primeira edição da Expo Brascol Kids realizada entre os dias 29 e 31 de janeiro, encerrou com saldo positivo recebendo cerca de 500 visitantes de todo o Brasil distribuídos entre lojistas, imprensa e profissionais do setor de moda, acessórios e decoração bebê e infantojuvenil.

Com a proposta de ser uma feira voltada para os negócios, incentivando o empreendedorismo e abastecendo o público com conteúdo de qualidade em meio aos diversos temas abordados durante o ciclo de palestras, a Expo Brascol Kids foi uma vitrine para as marcas mostrarem as novidades e tendências para 2018.

“Ficamos muito satisfeitos com o resultado da primeira edição da Expo Brascol. Tivemos retornos bem positivos tanto dos expositores como dos visitantes, que puderam se atualizar com as novidades apresentadas, não somente pelas marcas presentes, mas também pelo conteúdo das palestras ministradas durante os três dias do evento. Nosso intuito sempre será levar informação e promover networking entre marcas do segmento. A Brascol carrega em seu DNA essa característica de promover e fomentar a troca e o empreendedorismo”, conclui Antonio Almeida, superintendente da Brascol.

A superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, foi a única representante da mídia da região do Alto Tietê na feira. Na ocasião, ela fez questão de presentear Almeida com um exemplar do City’s Book, criado pela prefeitura para apresentar o potencial da cidade. Após a feira, o superintendente da Brascol entrou em contato com o secretário de Desenvolvimento, Clodoaldo de Moraes, e mostrou interesse em conhecer melhor a cidade. “Estamos planejando fazer uma ação de negócios em Mogi, visando estimular o empreendedorismo”, disse Almeida.

Além do ciclo de palestras, muitas novidades em moda e acessórios foram apresentadas pelos expositores como:

· as marcas Color Mini, Gijo Kids, Color Girl, Gijo, Pami e Okyside, pertencentes ao Grupo Brascol, mostraram parte da coleção inverno 2018. Entre as tendências de moda são encontradas peças em xadrez, verde militar, patches de flores e o veludo molhado. www.brascol.com.br.

· A Ópera Kids trabalha com peças voltadas para o tamanho P até 16 anos, tanto masculino como feminino. Com o olhar voltado para moda internacional, a coleção vem com destaque para peças com tecidos e malha jeans diferenciados, além de modelagens versáteis. Entre os itens com maior saída no inverno, estão os casacos de pelo. www.operakids.com.br.

· A Sylvaz apostou em suas peças clássicas e delicadas voltadas para batizados e ocasiões especiais. Trabalha com a numeração que vai do bebê até 16 anos. Para o inverno 2018 traz em seu catálogo vestidos com bolero, body de camisa para bebês, conjuntos coordenados, entre outros itens. www.sylvaz.com.br.

· A Disney Baby apresentou roupas e acessórios voltados para o universo maternal e infantil. No setor de vestuário, as fantasias de super-heróis atraíram a atenção do público. www.disneybaby.com.

· A D’ Bella for Baby trabalha com roupas e enxovais com motivos coordenados, desde a maternidade até bebês de 1 ano, além de toalhas com capuz para um público de até 10 anos. Na coleção inverno 2018 os destaques ficam por conta das capas para bebê conforto e as toalhas baby que acompanham toalha fraldas para bebês no tamanho 0 a 2 anos. www.dbellaforbaby.com.br.

· A marca Mormaii trouxe para a Expo Brascol o lançamento dos óculos de sol da coleção Next Generation que traz o conceito ‘Mini Me’ no qual é apresentado uma versão mini de modelos de óculos de sol já existentes na linha masculino adulto, mas agora com opção para crianças entre quatro a dez anos, no estilo pai e filho. www.mormaii.com.br.

· A Cia do Móvel, empresa especializada na produção de móveis padronizados, apostou na linha Farm desenvolvida em parceria com a marca de design Ameise trazendo móveis de alta qualidade confeccionados em madeira jequitibá e pintura atóxica, em tons pastel. A cômoda Farm com nicho foi sucesso no stand. www.ciadomovel.com.br.

Sobre a Brascol

A Brascol, maior atacadista e distribuidor de produtos no segmento bebê e infantojuvenil da América Latina, completa 30 anos de existência em 2018. Conta com um DNA inovador e pioneiro. Pertence a um grupo que atua nos setores de shopping centers e hotéis e é líder em seu segmento.

Presente no mercado desde a década de 80, com clientes em todo o Brasil e alguns países do exterior, a Brascol foi a primeira empresa do setor de moda atacadista a implementar a tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) otimizando a logística da compra. Com esse feito, foi case de sucesso fora do país sendo convidada para ministrar palestras no exterior. Essa tecnologia é um grande sucesso no mundo todo e empresas consagradas no mercado do varejo já foram até a Brascol para conhecerem melhor a sua funcionalidade na prática.

Tem entre seus valores o respeito, ética, confiabilidade, compromisso, inovação e flexibilidade. Possui e-commerce para lojistas, com a finalidade de tornar mais ágil a reposição automática de produtos entre os varejistas.

Além de atuar como grande facilitadora nas negociações com os lojistas, buscar sempre a inovação e estimular o empreendedorismo, a Brascol promove também um novo comportamento no setor atacadista investindo constantemente na modernização de seu sistema operacional apresentando recursos tecnológicos para atender com agilidade e excelência a clientela tradicional, porém, atenta também em acompanhar o modo de consumo das novas gerações.

A responsabilidade socioambiental é um tema bastante valorizado pela Brascol, e que faz parte do dia a dia da empresa. Visando ações sustentáveis em prol do planeta e conscientização dos funcionários, colaboradores e clientes, a Brascol organizou sua infraestrutura implementando a coleta seletiva, descarga inteligente, água de reuso, e segue com novos projetos para o futuro.