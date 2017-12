Evento em prol da Abrac é neste sábado

O próximo sábado, dia 16, será de muita animação na sede da Abrac – Associação Beneficente de Renovação e Assistência à Criança de Mogi das Cruzes. Na ocasião, os 23 menores vão ter muita música e diversão com as duplas sertanejas Ícaro & Diego, Vítor e Júlio e outros convidados.

A iniciativa, que leva o nome de “Natal Solidário”, será realizada pela CR Produções, comandada pela empresária Lorine Curtis Floeter, que explica o porquê do evento: ”A Abrac precisa de doações o ano todo, eles fazem um trabalho impecável com crianças carentes e esta é a nossa forma de levar um pouco de alegria para eles”. Lorine acrescenta que, em 2018, a produtora seguirá apoiando a instituição.

A Abrac fica na Estr. Antonio Gregório de Paula, 520, em Mogi.